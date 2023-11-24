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Шахтер – Полесье. АУДИО онлайн трансляция матча 15-го тура УПЛ
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Фото из свободных источников
UA-Футбол организует комментарий поединка 15-го тура чемпионата Украины между донецким "Шахтером" и житомирским "Полесьем".
Вторая команда турнирной таблицы едет в гости к четвертой. "Горняки", тем более уже с новым амбициозным специалистом, однозначно настроены вернуться на вершину. Правда, "Полесье" собирается сделать все от себя возможное, чтобы не падать с высоких пьедесталов. Сможет ли команда Калитвинцева зацепиться за очки? Победит ли "Шахтер"? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в пятницу, 24 ноября – в 18:55 по киевскому времени.
Комментатор: Александр Костюк
Режиссер трансляции: Влад Петрушевский
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