Шахтер – Полесье. АУДИО онлайн трансляция матча 15-го тура УПЛ

UA-Футбол организует комментарий поединка 15-го тура чемпионата Украины между донецким "Шахтером" и житомирским "Полесьем".

Вторая команда турнирной таблицы едет в гости к четвертой. "Горняки", тем более уже с новым амбициозным специалистом, однозначно настроены вернуться на вершину. Правда, "Полесье" собирается сделать все от себя возможное, чтобы не падать с высоких пьедесталов. Сможет ли команда Калитвинцева зацепиться за очки? Победит ли "Шахтер"? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в пятницу, 24 ноября – в 18:55 по киевскому времени.

Комментатор: Александр Костюк

Режиссер трансляции: Влад Петрушевский