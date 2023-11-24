Шахтер - Полесье. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

В этом матче "Полесье" приедет в гости к "Шахтеру" в статусе команды, которая идет впереди в турнирной таблице. "Шахтер", правда, имеет меньше потерь, но потенциальные очки еще нужно конвертировать в реальные.

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Матч 15-го тура УПЛ состоится в пятницу, 24-го ноября, в 19:00. Смотреть можно на MEGOGO.

15-й тур УПЛ сезона 2023/24

24.11.2023. "Арена Львов", Львов

Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция: Megogo, Киевстар ТВ, Setanta Sports, Volia TV, Sweet.tv, vodafone TV.