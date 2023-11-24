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Президент Вереса: Никакого банкротства нет. Есть задолженность перед подрядчиком, но это все урегулировано

Премьер-лига

Иван Надеин заверил, что о ликвидации клуба речь не идет

Президент Вереса: Никакого банкротства нет. Есть задолженность перед подрядчиком, но это все урегулировано

Фото: НК Верес

Новина українською

Президент "Вереса" Иван Надеин прокомментировал информацию об открытии производства о банкротстве клуба Хозяйственным судом Ровенской области.

"Никакого банкротства нет. Это нормальный процесс, который никак не скажется на жизни клуба. Общепринятая в мире процедура урегулирования кредиторской задолженности. Футбол - убыточное дело. Абсолютное большинство украинских клубов - убыточные.

"Верес" - это публичное акционерное общество, которое сдает свою аудированную отчетность по международным стандартам. Проходим комплексный аудит финотчетности. За три года деятельности Публичного акционерного общества - у нас действительно появилась определенная задолженность. Построили поля. Действительно, есть задолженность перед подрядчиком. Но это все урегулировано. Единственный законный механизм - процедура, в которую мы зашли. Это не объявление банкротства.

А процедура, которая будет урегулирована законным способом решением суда. Это оздоровление и восстановление. Из этой процедуры мы выйдем без долгов и это будет позитивным сигналом для наших акционеров. Признаком, что мы умеем открыто работать с долгами, а не решать этот вопрос под сукном. Уверен, стоимость наших акций на бирже только вырастет", - сказал Надеин.

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Верес (Ровно) Иван Надеин
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Источник:
НК Верес
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