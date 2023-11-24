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Металлист 1925 перехватил у Ворсклы ганского форварда - он уже играл в УПЛ

Премьер-лига

Стороны уже достигли принципиальной договоренности

Металлист 1925 перехватил у Ворсклы ганского форварда - он уже играл в УПЛ

Фото: ФК Заря Луганск

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Бывший форвард "Зари" Раймонд Фримпонг Овусу возвращается в УПЛ. 21-летний игрок находился в расположении "Ворсклы", однако в итоге стороны не договорились по условиям контракта.

По данным ТаТоТаке, на днях ганский нападающий подпишет соглашение с "Металлистом 1925" сроком до 31 декабря 2026 года. Клуб и футболист уже достигли принципиальной договоренности по всем деталям.

За "Зарю" Овусу выступал с марта 2021-го года по август 2022-го года. После чего он подписал годовой контракт с "Истанбулспором", который закончился этим летом. В настоящее время он находится в статусе свободного агента.

Всего он провел 20 матчей за луганский клуб и забил 4 гола.

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Металлист 1925 (Харьков) Раймонд Овусу
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Источник:
ТаТоТаке
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