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Сыграет с Шахтером? Будковский восстановился после травмы

Премьер-лига

Лидер "Полесья" уже вернулся в общую группу

Сыграет с Шахтером? Будковский восстановился после травмы

Фото: ФК Полісся

Новина українською

Нападающий "Полесья" Филипп Будковский восстановился после травмы и вернулся в общую группу, сообщает пресс-служба житомирян. 31-летний форвард может появиться на поле уже в сегодняшнем матче с "Шахтером".

Будковский сломал плюсневую кость в поединке 8-го тура УПЛ против "Миная" (2:1). С переломом он играл с "Колосом" (0:0) и "Динамо" (3:2). В игре с киевлянами он даже забил гол.

В текущем сезоне он провел 11 матчей за житомирский клуб, в которых отметился 4 забитыми мячами.

Матч "Шахтер" - "Полесье" начнется сегодня в 19:00.

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Филипп Будковский Шахтер (Донецк) Полесье (Житомир)
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Источник:
ФК Полісся
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