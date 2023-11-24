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Сыграет с Шахтером? Будковский восстановился после травмы
Лидер "Полесья" уже вернулся в общую группу
Фото: ФК Полісся
Нападающий "Полесья" Филипп Будковский восстановился после травмы и вернулся в общую группу, сообщает пресс-служба житомирян. 31-летний форвард может появиться на поле уже в сегодняшнем матче с "Шахтером".
Будковский сломал плюсневую кость в поединке 8-го тура УПЛ против "Миная" (2:1). С переломом он играл с "Колосом" (0:0) и "Динамо" (3:2). В игре с киевлянами он даже забил гол.
В текущем сезоне он провел 11 матчей за житомирский клуб, в которых отметился 4 забитыми мячами.
Матч "Шахтер" - "Полесье" начнется сегодня в 19:00.
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