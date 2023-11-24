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Надеин: Годя должен для себя определиться, куда двигаться дальше

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18-летний хавбек должен был перейти в "Карпаты"

Надеин: Годя должен для себя определиться, куда двигаться дальше

Фото: НК Верес

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Президент "Вереса" Иван Надеин ответил на вопрос касательно сорванного трансфера полузащитника Дмитрия Годи в "Карпаты".

"Дмитрий Годя полноценно тренируется с командой. Есть тренерский штаб, который определяет его тренировочную программу. Это компетенция тренеров.

Бесспорно, у меня есть позиция относительно Дмитрия Годи и других наших футболистов, которые сотрудничают с этим агентством. По моему мнению, это агентство не даст им развития как профессионалам. Мы готовы юридическую помощь футболистам предоставить.

Относительно Дмитрия - он должен для себя определиться, куда двигаться дальше. Здесь именно он проиграл. Не "Верес", не "Карпаты", и не агенты. Они, кстати, требовали суммы даже большие, чем предусмотренные правилами ФИФА. И это вопрос к лицензионным органам. Потому что нельзя требовать любые суммы", - заявил Надеин.

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Ранее "Верес" отказался от сотрудничества с агентской группы ФАМК и объявил персонами нон грата ее представителей Максима Карагодина и Никиту Швеца. Как ранее сообщал ТаТоТаке, это произошло из-за срыва перехода Годи в "Карпаты".

Руководство ровенчан должно было согласовать трансфер молодого игрока 0,5 млн долларов, однако сделка была сорвана из-за несогласованности в действиях руководителей "красно-белых" и агентов игрока.

Хавбек физически исчез из офиса львовского клуба в решающий момент переговоров. Учитывая несолидность со стороны игрока и клуба-продавца, "Карпаты" отказались от сделки.

В текущем сезоне 18-летний Годя провел 2 матча за ровенский клуб.

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Верес (Ровно) Иван Надеин Карпаты (Львов) Дмитрий Годя
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Источник:
НК Верес
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