Надеин: Годя должен для себя определиться, куда двигаться дальше

Президент "Вереса" Иван Надеин ответил на вопрос касательно сорванного трансфера полузащитника Дмитрия Годи в "Карпаты".

"Дмитрий Годя полноценно тренируется с командой. Есть тренерский штаб, который определяет его тренировочную программу. Это компетенция тренеров. Бесспорно, у меня есть позиция относительно Дмитрия Годи и других наших футболистов, которые сотрудничают с этим агентством. По моему мнению, это агентство не даст им развития как профессионалам. Мы готовы юридическую помощь футболистам предоставить. Относительно Дмитрия - он должен для себя определиться, куда двигаться дальше. Здесь именно он проиграл. Не "Верес", не "Карпаты", и не агенты. Они, кстати, требовали суммы даже большие, чем предусмотренные правилами ФИФА. И это вопрос к лицензионным органам. Потому что нельзя требовать любые суммы", - заявил Надеин.

Ранее "Верес" отказался от сотрудничества с агентской группы ФАМК и объявил персонами нон грата ее представителей Максима Карагодина и Никиту Швеца. Как ранее сообщал ТаТоТаке, это произошло из-за срыва перехода Годи в "Карпаты".

Руководство ровенчан должно было согласовать трансфер молодого игрока 0,5 млн долларов, однако сделка была сорвана из-за несогласованности в действиях руководителей "красно-белых" и агентов игрока.

Хавбек физически исчез из офиса львовского клуба в решающий момент переговоров. Учитывая несолидность со стороны игрока и клуба-продавца, "Карпаты" отказались от сделки.

В текущем сезоне 18-летний Годя провел 2 матча за ровенский клуб.