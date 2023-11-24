Пушич: Полесье - непростой соперник, но Шахтер полностью готов к этой игре

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич рассказал о подготовке команды к матчу 15-го тура УПЛ против "Полесья", который состоится сегодня и начнется в 19:00.

– Насколько ваша команда готова к матчу с "Полесьем"?

– Мы готовы, работаем все вместе, сборники приобщились. Радуюсь, что игроки вернулись здоровыми. Для них это всегда новый опыт. Были только 2 дня перед предстоящим поединком, однако смогли подготовиться.

– В каких физических кондициях приехали сборники?

– Конечно, есть определенная усталость, ведь некоторые из них много играли. Также ребята провели много времени в дороге. Мы предоставили им дополнительный день для восстановления, а сегодня уже все были на поле, провели хорошую тренировку. Мы готовы к поединку.

Читайте также Сыграет с Шахтером? Будковский восстановился после травмы

– Предматчевую тренировку вы провели на "Арене Львов". Почему вы решили провести его на стадионе?

– Потому что всегда чувствуешь разницу, когда меняешь место. К тому же мы играли только раз на этом стадионе с тех пор, как я стал тренером. Хотелось почувствовать арену вместе с командой и отработать некоторые моменты. Поле здесь лучше, чем на нашей тренировочной площадке – вот в чем дело.

– Неоднократно я видела, что вы проводите личные беседы с видеоанализом с каждым игроком. К чему это приводит и как это работает в вашей тренировочной системе?

– Я считаю, что очень важно индивидуально показывать футболистам отрывки игр, а также то, что у них получилось хорошо, а что следует улучшить. Это такой тип визуальной тренировки – так я работаю с отдельными игроками.

Тренируемся не только на поле или в спортзале, но также разбираем видео. На мой взгляд, им важно видеть себя в действии, что-то из этого выносить, иметь ощущение того, что можно сделать в следующем матче в аналогичной ситуации, какое решение принять и так далее.

– Какие уроки над ошибками были сделаны после официального матча с "Днепром-1" и товарищеского матча с "Рухом"?

– Один момент может изменить ход всего поединка, поэтому следует играть остро все время, чтобы не дать сопернику такой момент, особенно если ты примешиваешь, а мы доминировали. Это футбол, нужно постоянно выкладываться на 100 процентов. Именно об этом мы и говорили. Надеюсь, мы переняли опыт.

– "Полесье" – довольно непростой соперник. Какие сильные качества вы можете выделить у этой команды? Как "Шахтер" будет действовать против них?

– Действительно, они не просто так находятся наверху таблицы. Сложный оппонент. В современном футболе нет легких игр, особенно когда противостоишь команде, которая уже набрала такое количество баллов.

Мы должны готовиться на все сто, и мы готовы на все 100%. "Полесье" иногда предпочитает атаки от собственных ворот, преимущественно играет через длинные передачи, через второй мяч. Должны быть готовыми. Это хороший соперник, – сказал Пушич.