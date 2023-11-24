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Президент Вереса: Будем бороться до последнего тура, чтобы сохранить прописку в УПЛ

Премьер-лига
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Президент Вереса рассказал о том, как в дальнейшем намерен жить клуб

Президент Вереса: Будем бороться до последнего тура, чтобы сохранить прописку в УПЛ

Фото: НК Верес

Новина українською

Президент "Вереса" Иван Надеин рассказал о стратегии и концепции развития клуба.

"Это однозначно развитие молодежи. Для этого мы отобрали талантливых детей и запустили академию. Ищем талантов в команду U19. Летом пытались и опытными футболистами усилить главную команду. Это не сработало. Следует признать, что трансферная летняя кампания не дала результата. Мы увеличили бюджет, увеличили зарплатную ведомость, а результата это не дало.

Мы сделаем выводы зимой. Подпишем несколько уже готовых футболистов, которые нас усилят. И точно будем бороться, чтобы остаться в УПЛ. Будем бороться до последнего тура. Наша стратегия – это молодежь. Мы готовы продать любого игрока за хорошие деньги. И это нормально. Спортивный результат для нас важен, но главное – самоокупаемость. Мы строим инфраструктуру, базу. В то же время – мы в каждом матче будем точно бороться за сохранение места в УПЛ!

Легионеры? Яго Сиккейра – усилил нашу команду. Как и Жулио Сезар. Он добавил фактурности в обороне. Да, будут еще легионеры. Мы над этим работаем. Более тридцати игроков в нашем списке. Возможно, вернется кто-нибудь из тех, кто уже играл в команде. Но чтобы кого-то подписать – кто-то должен уйти", - рассказал Надеин.

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Источник:
НК Верес
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