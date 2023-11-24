  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Невертон, Сикан, Макуана и Буковский. Известны стартовые составы на матч УПЛ Шахтер - Полесье
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Невертон, Сикан, Макуана и Буковский. Известны стартовые составы на матч УПЛ Шахтер - Полесье

Премьер-лига

Стартовые составы команд

Невертон, Сикан, Макуана и Буковский. Известны стартовые составы на матч УПЛ Шахтер - Полесье

instagram.com/fcpolissya

Новина українською

Сегодня, 24 ноября, в стартовом матче 15-го тура УПЛ "Шахтер" примет "Полесье".

Уже известны стартовые составы команд на этот поединок.

"Шахтер": Ризнык, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Азаров, Степаненко, Крыськив, Судаков, Зубков, Невертон, Сикан.

Запасные: Рудько, Гочолеишвили, Педриньо, Козик, Ракицкий, Эгиналду, Швед, Топалов, Очеретько, Назарина, Кащук, Келси

"Полесье": Бойко, Шабанов, Чоботенко, Тейлор, Шаповал, Крушинский, Танковский, Грицук, Козак, Макуана, Будковский

Запасные: Кудрик, Гитченко, Жаржу Мозес, Кравченко, Смоляков, Огиря, Кушниренко, Мустафаев, Шастал, Янаков, Ариэлсон, Поспелов

Напомним, что матч начнется в 19:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

Также стоит отметить, что "Полесье" занимает 2-е место в турнирной таблице УПЛ (29 баллов), а "Шахтер" - 4-е (24 пункта).

По теме
yellow-arrow
Ворскла - ЛНЗ. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
yellow-arrow
Шахтер – Полесье. АУДИО онлайн трансляция матча 15-го тура УПЛ
yellow-arrow
Шахтер - Полесье. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Шахтер (Донецк) Полесье (Житомир)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости