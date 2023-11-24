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Невертон, Сикан, Макуана и Буковский. Известны стартовые составы на матч УПЛ Шахтер - Полесье
Стартовые составы команд
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Сегодня, 24 ноября, в стартовом матче 15-го тура
Уже известны стартовые составы команд на этот поединок.
"Шахтер": Ризнык, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Азаров, Степаненко, Крыськив, Судаков, Зубков, Невертон, Сикан.
Запасные: Рудько, Гочолеишвили, Педриньо, Козик, Ракицкий, Эгиналду, Швед, Топалов, Очеретько, Назарина, Кащук, Келси
"Полесье": Бойко, Шабанов, Чоботенко, Тейлор, Шаповал, Крушинский, Танковский, Грицук, Козак, Макуана, Будковский
Запасные: Кудрик, Гитченко, Жаржу Мозес, Кравченко, Смоляков, Огиря, Кушниренко, Мустафаев, Шастал, Янаков, Ариэлсон, Поспелов
Напомним, что матч начнется в 19:00, а UA-Футбол проведет
Также стоит отметить, что "Полесье" занимает 2-е место в турнирной таблице УПЛ (29 баллов), а "Шахтер" - 4-е (24 пункта).
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