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Ворскла - ЛНЗ. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Ворскла - ЛНЗ: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 25.11.2023 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол
Завтра, в субботу в рамках очередного тура чемпионата Украины встретятся крепкие середняки. Ветеран УПЛ "Ворскла" сыграет против новичка элитного украинского дивизиона - ЛНЗ. Поединок состоится на домашней арене полтавского клуба.
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Обе команды в предыдущем туре, перед перерывом на матчи сборных, одержали победы. В частности, подопечные Виктора Скрипника на выезде минимально переиграли "Оболонь" (1:0), а команда Олега Дулуба в гостях одолела луганскую "Зарю" (2:1).
Клубы являются соседями по турнирной таблице. Разница составляет всего лишь 2 очка.
Матч 15-го тура УПЛ между полтавской "Ворсклой" и черкасским ЛНЗ состоится в субботу, 25-го ноября 2023-го года, в 17:00.
Видеотрансляция матча в Украине состоится на Megogo, Киевстар ТБ, Setanta Sports, Volia TV, Sweet.tv, vodafone TV.
Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>
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