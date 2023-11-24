Ворскла - ЛНЗ. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Завтра, в субботу в рамках очередного тура чемпионата Украины встретятся крепкие середняки. Ветеран УПЛ "Ворскла" сыграет против новичка элитного украинского дивизиона - ЛНЗ. Поединок состоится на домашней арене полтавского клуба.

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Обе команды в предыдущем туре, перед перерывом на матчи сборных, одержали победы. В частности, подопечные Виктора Скрипника на выезде минимально переиграли "Оболонь" (1:0), а команда Олега Дулуба в гостях одолела луганскую "Зарю" (2:1).

Клубы являются соседями по турнирной таблице. Разница составляет всего лишь 2 очка.

Матч 15-го тура УПЛ между полтавской "Ворсклой" и черкасским ЛНЗ состоится в субботу, 25-го ноября 2023-го года, в 17:00.

Видеотрансляция матча в Украине состоится на Megogo, Киевстар ТБ, Setanta Sports, Volia TV, Sweet.tv, vodafone TV.

Трансляция матча В эфире Трансляция матча Ворскла - ЛНЗ Смотреть трансляцию

Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>