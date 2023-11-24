Квасница: Хотим заставить Динамо играть в привычный для нас футбол

Вингер " Руха " Илья Квасница поделился ожиданиями от матча 15-го тура УПЛ против киевского "Динамо", который состоится в воскресенье, 26 ноября, и начнется в 15.00.

"Сейчас я и мои одноклубники из сборной Украины U-21 вернулись в "Рух" и готовимся к матчу с "Динамо". Игра против такого соперника является дополнительной мотивацией. На "Динамо", как и на "Шахтер", нужно правильно настроиться и мы хотим заставить соперника играть в привычный для нас футбол.

Мы не будем отсиживаться в обороне, а постараемся показать свои лучшие качества. Впрочем, "Рух" серьезно относится к киевлянам и это будет интересный матч", - сказал Квасница.