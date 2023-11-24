Сержант ВСУ, который героически спас флаг Шахтера в Авдеевке, символически начал матч против Полесья

В стартовом матче 15-го тура "Шахтер" во Львове принимает "Полесье".

Уже традиционно для матчей УПЛ, символический первый удар по мячу делают украинские защитники, зачастую фанаты команд, которые играют.

Так и в этом матче символический ввод мяча сделал главный сержант 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко Виктор Жарук.

???? Ми – це наші символи ⚒️



???????? Команда отримала особливий прапор «Шахтаря», який воїн ЗСУ Віктор Жарук урятував з Авдіївського коксохімічного заводу.



Перед грою з «Поліссям» футболісти зробили фото з військовослужбовцем та прапором.#Україна #Shakhtar #ШахтарПолісся pic.twitter.com/SYuyTLkjYx — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) November 24, 2023

Напомним, что сейчас бригада воюют против рашистов в районе Авдеевки, а Жирук не так давно рискуя жизнью, совершил настоящую спецоперацию для спасения флага "Шахтера" в разрушенном здании администрации Авдеевского коксохима.