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Сержант ВСУ, который героически спас флаг Шахтера в Авдеевке, символически начал матч против Полесья

Премьер-лига
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Виктор Жарук сделал символический первый удар

Сержант ВСУ, который героически спас флаг Шахтера в Авдеевке, символически начал матч против Полесья

Фото: ФК Шахтар/Автор - невідомий

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В стартовом матче 15-го тура "Шахтер" во Львове принимает "Полесье".

Уже традиционно для матчей УПЛ, символический первый удар по мячу делают украинские защитники, зачастую фанаты команд, которые играют.

Так и в этом матче символический ввод мяча сделал главный сержант 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко Виктор Жарук.

Напомним, что сейчас бригада воюют против рашистов в районе Авдеевки, а Жирук не так давно рискуя жизнью, совершил настоящую спецоперацию для спасения флага "Шахтера" в разрушенном здании администрации Авдеевского коксохима.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча "Шахтер" - "Полесье".

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