УПЛ. Шахтер - Полесье 0:0. Падали, бились, хотели, не смогли

Поединок начался для Марино Пушича очень нервно. Однако не в плане игры. Сначала на ровном месте повреждение получил Конопля. Ефим без давления со стороны соперников выполнял прострел на правом фланге атаки и потянул мышцу. Нидерландский специалист боснийского происхождения был вынужден заменить украинца. А уже через минуту Шаповал жестко влетел в Бондаря. Хотя видно было, что игрок "волков" сделал эту накладку не специально. Позже на газоне оказывались Судаков и Крыськив. Слава Богу, обошлось - хавбеки "горняков" продолжили игру. Погодные условия явно мешали техничным игрокам донецкого клуба.

В первой трети встречи "Шахтер" выглядел интереснее и активнее. Номинальные хозяева довольно часто доводили мяч до штрафной площадки "Полесья", однако, или не хватало точности, или выручал Бойко. В общем, подопечные Пушича смотрелись как команда выше классом. После экватора первого тайма гости начали наконец-то отвечать. Точечно пристреливался капитан гостей Грицук.

Больше всего выделялся своей игрой Судаков. Георгий классно разрезал линии "волков" и подключался к атакам. Под занавес первых 45 минут "Шахтер" еще больше нарастил свое давление и спокойно мог идти на перерыв, ведя в счете. Мощно пробивали Зубков и Степаненко, но снова надежно играл Бойко. "Горняки" имели еще несколько возможностей для взятия ворот - подводила реализация. Обоим наставникам в перерыве нужно было придумать что-то интересное. Житомирский коллектив заканчивал первый тайм в меньшинстве. Макуана почувствовал мышечный дискомфорт и не сумел разбегаться. Сразу после перерыва Калитвинцев снял с игры конголезского вингера. Погода во Львове сегодня была суровой для футбольных баталий.

Юрий Калитвинцев сумел подбодрить своих подопечных. Что вылилось в два замечательных момента. Сначала Бондарь катастрофически привез и выкатил на Будковского в своей штрафной зоне. Впрочем, стоит при этом отметить, что Валерий сразу исправился и заблокировал удар Филиппа. После этого уже стойка спасла "горняков" от пропущенного гола. Классно закручивал Шастал. Но на этом со стороны "Полесья" закончили. После яркой вспышки "волки" вернулись в привычный для себя в этой игре низкий блок.

Битва за звание MVP между Судаковым и Бойко продолжалась. Хавбек "горняков" был очень активным, но это звание отошло именно стражу ворот "Полесья". Георгий получил мяч у 11-метровой отметки и все делал классно, резко пробив после поворота. Однако еще класснее сыграл Бойко - 0:0.

Примерно по такому же сценарию прошел остаток матча. "Шахтер" наседал, давил и комбинировал возле чужой штрафной площадки. Но не хватало того, кто бы поставил точку... "Волки" же изредка огрызались. Да, безусловно, значительно интереснее в атаке выглядела и была ближе к победе именно команда Марино Пушича. Однако, какая разница, если ты не забиваешь. То ли уровень родной УПЛ настолько выровнялся, то ли наши гранды просели ... Трудно сказать. Однако, что можно сказать точно, так это то, что ничья однозначно больше устроила именно "Полесье".

Апофеозом поединка стала красная карточка Танковского и убийственный момент Бондаря. Сначала на второй компенсированной минуте Вячеслав сознательно сбил Гочолейшвили, чтобы сорвать контру "горняков". А на 90+5 Валерий из пределов вратарской зоны в одно касание запустил снаряд выше ворот "Полесья". Герой матча Денис Бойко, который был бессилен в этом эпизоде, и сам не поверил промаху центрбэка "Шахтера".

В итоге, донецкая команда впервые за 41 матч не забивает в рамках УПЛ. А подопечные Юрия Калитвинцева сравниваются с первым в таблице "Днепром-1". Однако днепряне Юрия Максимова еще свой матч в этом туре не сыграли. "Горняков" можно похвалить за желание, "волков" - за организованные оборонительные ряды. На победу не наиграл никто.

Фото пресс-службы ФК "Шахтер"

15-й тур УПЛ сезона 2023/24

24.11.2023. "Арена Львов", Львов

"Шахтер" - "Полесье" 0:0

"Шахтер": Ризнык - Азаров, Матвиенко, Бондарь, Конопля (Гочолейшвили 9) - Степаненко (к) - Невертон (Кащук 77), Судаков, Крыськив, Зубков - Сикан (Келси 73).

Главный тренер - Марино Пушич.

"Полесье": Бойко - Шаповал (Смоляков 46), Шабанов, Чоботенко, Тейлор - Крушинский (Кушниренко 64), Танковский - Макуана (Шастал 46), Грицук (к) (Ариелсон 78), Козак - Будковский (Огиря 87).

Главный тренер: Юрий Калитвинцев.

Предупреждения: Судаков 34 - Шаповал 10, Танковский 82, Ариелсон 80

Удаление: Танковский 90+2

Арбитр - Игорь Пасхал.