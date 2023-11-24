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УПЛ. Шахтер - Полесье 0:0. Падали, бились, хотели, не смогли

Премьер-лига
Обновлено

Действующие чемпионы УПЛ и Первой лиги разошлись миром

УПЛ. Шахтер - Полесье 0:0. Падали, бились, хотели, не смогли

Фото пресслужби ФК "Шахтар"

Владислав Личик Автор UA-Футбол
Новина українською

Поединок начался для Марино Пушича очень нервно. Однако не в плане игры. Сначала на ровном месте повреждение получил Конопля. Ефим без давления со стороны соперников выполнял прострел на правом фланге атаки и потянул мышцу. Нидерландский специалист боснийского происхождения был вынужден заменить украинца. А уже через минуту Шаповал жестко влетел в Бондаря. Хотя видно было, что игрок "волков" сделал эту накладку не специально. Позже на газоне оказывались Судаков и Крыськив. Слава Богу, обошлось - хавбеки "горняков" продолжили игру. Погодные условия явно мешали техничным игрокам донецкого клуба.

В первой трети встречи "Шахтер" выглядел интереснее и активнее. Номинальные хозяева довольно часто доводили мяч до штрафной площадки "Полесья", однако, или не хватало точности, или выручал Бойко. В общем, подопечные Пушича смотрелись как команда выше классом. После экватора первого тайма гости начали наконец-то отвечать. Точечно пристреливался капитан гостей Грицук.

УПЛ. Шахтер - Полесье 0:0. Падали, бились, хотели, не смогли - изображение 1

Больше всего выделялся своей игрой Судаков. Георгий классно разрезал линии "волков" и подключался к атакам. Под занавес первых 45 минут "Шахтер" еще больше нарастил свое давление и спокойно мог идти на перерыв, ведя в счете. Мощно пробивали Зубков и Степаненко, но снова надежно играл Бойко. "Горняки" имели еще несколько возможностей для взятия ворот - подводила реализация. Обоим наставникам в перерыве нужно было придумать что-то интересное. Житомирский коллектив заканчивал первый тайм в меньшинстве. Макуана почувствовал мышечный дискомфорт и не сумел разбегаться. Сразу после перерыва Калитвинцев снял с игры конголезского вингера. Погода во Львове сегодня была суровой для футбольных баталий.

УПЛ. Шахтер - Полесье 0:0. Падали, бились, хотели, не смогли - изображение 2

Юрий Калитвинцев сумел подбодрить своих подопечных. Что вылилось в два замечательных момента. Сначала Бондарь катастрофически привез и выкатил на Будковского в своей штрафной зоне. Впрочем, стоит при этом отметить, что Валерий сразу исправился и заблокировал удар Филиппа. После этого уже стойка спасла "горняков" от пропущенного гола. Классно закручивал Шастал. Но на этом со стороны "Полесья" закончили. После яркой вспышки "волки" вернулись в привычный для себя в этой игре низкий блок.

Битва за звание MVP между Судаковым и Бойко продолжалась. Хавбек "горняков" был очень активным, но это звание отошло именно стражу ворот "Полесья". Георгий получил мяч у 11-метровой отметки и все делал классно, резко пробив после поворота. Однако еще класснее сыграл Бойко - 0:0.

УПЛ. Шахтер - Полесье 0:0. Падали, бились, хотели, не смогли - изображение 3

Примерно по такому же сценарию прошел остаток матча. "Шахтер" наседал, давил и комбинировал возле чужой штрафной площадки. Но не хватало того, кто бы поставил точку... "Волки" же изредка огрызались. Да, безусловно, значительно интереснее в атаке выглядела и была ближе к победе именно команда Марино Пушича. Однако, какая разница, если ты не забиваешь. То ли уровень родной УПЛ настолько выровнялся, то ли наши гранды просели ... Трудно сказать. Однако, что можно сказать точно, так это то, что ничья однозначно больше устроила именно "Полесье".

Апофеозом поединка стала красная карточка Танковского и убийственный момент Бондаря. Сначала на второй компенсированной минуте Вячеслав сознательно сбил Гочолейшвили, чтобы сорвать контру "горняков". А на 90+5 Валерий из пределов вратарской зоны в одно касание запустил снаряд выше ворот "Полесья". Герой матча Денис Бойко, который был бессилен в этом эпизоде, и сам не поверил промаху центрбэка "Шахтера".

В итоге, донецкая команда впервые за 41 матч не забивает в рамках УПЛ. А подопечные Юрия Калитвинцева сравниваются с первым в таблице "Днепром-1". Однако днепряне Юрия Максимова еще свой матч в этом туре не сыграли. "Горняков" можно похвалить за желание, "волков" - за организованные оборонительные ряды. На победу не наиграл никто.

Фото пресс-службы ФК "Шахтер"

15-й тур УПЛ сезона 2023/24

24.11.2023. "Арена Львов", Львов

"Шахтер" - "Полесье" 0:0

"Шахтер": Ризнык - Азаров, Матвиенко, Бондарь, Конопля (Гочолейшвили 9) - Степаненко (к) - Невертон (Кащук 77), Судаков, Крыськив, Зубков - Сикан (Келси 73).

Главный тренер - Марино Пушич.

"Полесье": Бойко - Шаповал (Смоляков 46), Шабанов, Чоботенко, Тейлор - Крушинский (Кушниренко 64), Танковский - Макуана (Шастал 46), Грицук (к) (Ариелсон 78), Козак - Будковский (Огиря 87).

Главный тренер: Юрий Калитвинцев.

Предупреждения: Судаков 34 - Шаповал 10, Танковский 82, Ариелсон 80

Удаление: Танковский 90+2

Арбитр - Игорь Пасхал.

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1 голосов
Комментарии
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Море23 (Одесса)
24.11.2023 в 21:28
Господи кто же купил и зачем ставят этих двух грузинов . это же минус 2 игрока в шахтере . плюс в каждой игре бондарь чудит . почему не играет Назарина, Ракитский
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Комментарии 14
Море23 (Одесса)
24.11.2023 в 21:28
Господи кто же купил и зачем ставят этих двух грузинов . это же минус 2 игрока в шахтере . плюс в каждой игре бондарь чудит . почему не играет Назарина, Ракитский
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scorpius (Ck)
24.11.2023 в 21:24
Пока не будет более классных игроков, то и не один тренер не спасет. Показывать разовый результат с ними можно, стабильно выигрывать - вряд ли
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Американец 2000
24.11.2023 в 21:23
В стране война , а они бабки зашибают , невозможно нигде нормально посмотреть футбол (((((( Неужели в падлу запустить где то на общедоступных каналах и денег насобирать на ЗСУ ???
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Siren05 (Мариуполь)
24.11.2023 в 21:17
Бондарь - слабое звено, Зубков сегодня был точно всадник без головы. Остальные из ШД сыграли средне, впрочем, как и игроки Полисся. ШД был ближе к выигрышу, но и только.
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Американец 2000
24.11.2023 в 21:19
Зубков всегда такой тупой и безголовый (((((
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Американец 2000
24.11.2023 в 21:15
Выговор срочно нужно объявить Патрику Ван Леувену и штраф - это он во всём виноват ! А именно в том что не участвовал в зачатии Зубкова и компании и потому родились кривоногие безголовые игроки ((((((( Ещё раз повторюсь - Патрик не проиграл бы и Днепру и с Полесьем так позорно не сыграл бы (((((( Он нашёл ключик к этим деревяным футболистам (((((( А Марина ещё долго искать будет , пока не поймёт что дерево оно и есть дерево ((((((
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aleks68
24.11.2023 в 21:19
поганому танцору всегда что-то мешает..иди .....со своим патриком и не ной
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Американец 2000
24.11.2023 в 21:27
Ты уже давно на нём ... крутишься и смокчешь новому тренеру раз так защищаешь его ((((
 
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scorpius (Ck)
24.11.2023 в 21:10
Гроза Барсы сегодня слабо. Одним поровнять ноги, другим купить мозг. Зубкову - и то, и другое.
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aleks68
24.11.2023 в 21:17
им что в лоб,что по лбу.тупое стадо.только хотят в европе играть."звёзды"занюханные.похоже этот боснииец такой же как и йовичевич -толку никакого.
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scorpius (Ck)
24.11.2023 в 21:25
Не думаю что в первую очередь в тренерах дело
 
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Американец 2000
24.11.2023 в 21:07
Шахтёр можно поздравить з заслуженным Очком )))))))
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scorpius (Ck)
24.11.2023 в 21:08
Да ты юморист от бога
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aleks68
24.11.2023 в 21:06
ни на что не способное стадо.два перепуганных грузина с деревянным зубковым и тупым бондарем.очень хорошо умеют трепать языками.
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