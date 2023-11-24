Лидер атак Полесья получил травму и не вышел на второй тайм матча с Шахтером

В стартовом матче 15-го тура "Шахтер" во Львове принимает "Полесье".

Во Львове довольно холодно – всего +1, поэтому игра довольно травматическая.

Так, уже на 10-й минуте получил травму и был заменен защитник "Шахтера" Ефим Конопля.

Также в концовке первого тайма на ровном месте получил травму лидер атак «Полесья» Бени Макуана. Конголезец пробовал разбегаться, затем долго лежал на газоне, и на второй тайм так и не вышел. Вместо него на поле появился Шастал.

Напомним, что счет после первого тайма 0:0.

Отметим, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча "Шахтер" - "Полесье".