Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лидер атак Полесья получил травму и не вышел на второй тайм матча с Шахтером
Очень травматичная игра во Львове
Фото: ФК Полісся
В стартовом матче 15-го тура "Шахтер" во Львове принимает "Полесье".
Во Львове довольно холодно – всего +1, поэтому игра довольно травматическая.
Так, уже на 10-й минуте получил травму и
Также в концовке первого тайма на ровном месте получил травму лидер атак «Полесья» Бени Макуана. Конголезец пробовал разбегаться, затем долго лежал на газоне, и на второй тайм так и не вышел. Вместо него на поле появился Шастал.
Напомним, что счет после первого тайма 0:0.
Отметим, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча "Шахтер" - "Полесье".
Популярное сейчас
- Памела Андерсон отдыхает. Жена футболиста сборной Украины опубликовала серию откровенных фото в бикини. ФОТО
- "Такие игроки нам не нужны". Наставник Динамо З объяснил, почему выгнал с команды Михайличенко
- Родриго - Месси на слова о победе на ЧМ: чемпионы мира, да? Все мы знаем, как ты выиграл
- Вратарь Алексей Шевченко забивает за Черноморец
- Красотка дня. Роскошная девушка-модель скандального одноклубника Миколенко в Эвертоне. ФОТО
- Бывший британский футболист, который увлекся съемками в порно, умер в 34 года