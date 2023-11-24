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Шахтер прервал свою голевую серию в УПЛ, которая составляла 41 матч
Полесью горняки так и не забили
shakhtar.com
В стартовом матче 15-го тура "Шахтер" во Львове принимал "Полесье".
Матч получился хоть и с моментами у обеих команд, но без забитых голов – команды
Не сумев забить, "горняки" прервали свою длительную голевую серию в УПЛ.
До поединка с "Полесьем" "горняки" забивали в 41 матче чемпионата подряд (91 гол), а на своем поле голевая серия команды составляла 19 игр (38 голов).
Напомним, что "Шахтер" наъодится на 4-м месте в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 25 баллов.
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