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Шахтер прервал свою голевую серию в УПЛ, которая составляла 41 матч

Премьер-лига

Полесью горняки так и не забили

Шахтер прервал свою голевую серию в УПЛ, которая составляла 41 матч

shakhtar.com

Новина українською

В стартовом матче 15-го тура "Шахтер" во Львове принимал "Полесье".

Матч получился хоть и с моментами у обеих команд, но без забитых голов – команды закончили вничью 0:0.

Не сумев забить, "горняки" прервали свою длительную голевую серию в УПЛ.

До поединка с "Полесьем" "горняки" забивали в 41 матче чемпионата подряд (91 гол), а на своем поле голевая серия команды составляла 19 игр (38 голов).

Напомним, что "Шахтер" наъодится на 4-м месте в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 25 баллов.

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