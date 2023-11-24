Надеин: Матчи со зрителями проводит не только Верес - мы все равно допускаем акционеров

Президент " Вереса " Иван Надеин высказался относительно правила недопуска болельщиков на спортивные мероприятия.

"Кричащая проблема. Настолько, что, например, в Киеве проходят концерты со зрителями – полный Дворец спорта. Буквально на следующий день играют в баскетбол без зрителей. Какая здесь логика? Может быть, сыграть в футбол в перерыве концерта?

Те же люди в том же помещении и в то же время проводят мероприятие, на котором присутствуют тысячи людей в центре столицы. Спорт без зрителей умирает. Такое впечатление, что кто-то умышленно делает, чтобы спорт в Украине не развивался.

Матчи со зрителями проводит не только "Верес". Мы все равно допускаем акционеров к игре, а посмотрите, сколько сегодня присутствует зрителей. Те, кто работает с аудиторией, заводят людей на стадион. Но не в том количестве – и они оказываются нарушителями.

Кто-то сидит в кабинете и говорит, что нельзя. Только вот именно на стадион, не дай бог, попадет ракета. Вот как раз на стадионе опасно для жизни. На концерте на том же месте безопасно, в театре безопасно, а на стадионе – нет.

Что это за человек? У "Вереса" и так много скандалов сейчас, давайте этот скандал перенесем на позже, если решения не примут. Не хочу называть фамилию этого человека. Хватит скандалов за эти 2 недели. Возьмем паузу и вернемся позже", - сказал Надеин.