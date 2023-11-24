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Пушич: Кажется, травма Конопли серьезная
Наставник Шахтера - о матче с Полесьем
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич подвел итог
– Как оцените судейство сегодня?
– Никогда не говорю о судействе. Сегодня был тяжелый матч – также и для арбитров. Простите, ничего не могу комментировать о судьях.
- Между Степаненко и Матвиенко возник спор.
– Мне это нравится, когда игроки общаются на футбольном поле. Хуже, когда футболисты не разговаривают между собой.
– Почему не удалось дожать соперника?
– Сегодня одна команда заслужила победу. Это был "Шахтер". К сожалению, мы не смогли забить. Мы создали много хороших моментов. Несмотря на то, что мы не смогли выиграть, мне нравится, как мы сыграли.
- Что с Коноплей?
– Мы еще не знаем, что случилось с ним, но кажется, что травма серьезная. Больше информации будет завтра. Но заменивший его Гио сыграл очень хорошо.
– Сборная Украины сыграет с Боснией в квалификации на Евро. Как вы отреагировали на жребий?
– Я профессионал, а не болельщик. Но я всегда поддерживаю своих футболистов.
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