Было все, кроме голов. Шахтер - Полесье 0:0. Видеообзор матча

Программу 15-го тура УПЛ открывал матч пятницы, в котором "Шахтер" принимал во Львове "Полесье".

При холодной погоде поединок выдался довольно интересным – были моменты и желание обеих команд, травмы, удаления. Не хватило только одного – забитых голов.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

"Шахтер" - "Полесье" 0:0

Удаление: Танковский 90+2