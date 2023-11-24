  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Было все, кроме голов. Шахтер - Полесье 0:0. Видеообзор матча
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Было все, кроме голов. Шахтер - Полесье 0:0. Видеообзор матча

Премьер-лига
Обновлено

Видеообзор поединка

Было все, кроме голов. Шахтер - Полесье 0:0. Видеообзор матча

shakhtar.com

Новина українською

Программу 15-го тура УПЛ открывал матч пятницы, в котором "Шахтер" принимал во Львове "Полесье".

При холодной погоде поединок выдался довольно интересным – были моменты и желание обеих команд, травмы, удаления. Не хватило только одного – забитых голов.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

"Шахтер" - "Полесье" 0:0

Удаление: Танковский 90+2

По теме
yellow-arrow
Надеин: Матчи со зрителями проводит не только Верес - мы все равно допускаем акционеров
yellow-arrow
Марлон из-за войны исключает возможность возвращения в Шахтер
yellow-arrow
Калитвинцев - о матче с Шахтером: Играли против команды, которую я называю украинской Барселоной
Шахтер (Донецк) Полесье (Житомир)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости