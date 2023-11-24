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Было все, кроме голов. Шахтер - Полесье 0:0. Видеообзор матча
Видеообзор поединка
shakhtar.com
Программу 15-го тура УПЛ открывал матч пятницы, в котором "Шахтер" принимал во Львове "Полесье".
При холодной погоде поединок выдался довольно интересным – были моменты и желание обеих команд, травмы, удаления. Не хватило только одного – забитых голов.
О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
Удаление: Танковский 90+2
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