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Верес - Металлист 1925: где и когда смотреть онлайн матч УПЛ

Премьер-лига

Где покажут в прямом эфире матч Верес – Металлист 1925, УПЛ, 25 ноября 2023

Верес - Металлист 1925: где и когда смотреть онлайн матч УПЛ

Фото: ФК Верес

Новина українською

Серия без побед "Вереса" длится уже восемь матчей. Команда из Ровно попытается наконец-то взять три очка, но у "Металлиста 1925" свои планы.

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Смотрите матч 15 тура УПЛ между "Вересом" и "Металлист 1925" на официальном ютуб-канале "Вереса". Трансляция будет доступна только спонсорам канала. Стоимость подписки – 35 грн.

Начало матча – 15:00 по киевскому времени.

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча Верес - Металлист 1925 на UA-Футбол>>.

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