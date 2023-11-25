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Верес - Металлист 1925: где и когда смотреть онлайн матч УПЛ
Где покажут в прямом эфире матч Верес – Металлист 1925, УПЛ, 25 ноября 2023
Фото: ФК Верес
Серия без побед "Вереса" длится уже восемь матчей. Команда из Ровно попытается наконец-то взять три очка, но у "Металлиста 1925" свои планы.
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Смотрите матч 15 тура УПЛ между "Вересом" и "Металлист 1925" на официальном ютуб-канале "Вереса". Трансляция будет доступна только спонсорам канала. Стоимость подписки – 35 грн.
Начало матча – 15:00 по киевскому времени.
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью
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