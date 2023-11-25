Андрей Понедельник: Кто является тренером соперника - не важно. Главное, демонстрировать свой футбол

Полузащитник "Кривбасса" Андрей Понедельник рассказал о подготовке к матчу против "Миная".

"У нас было достаточно времени, чтобы подготовиться должным образом к очному противостоянию. То, что новый тренер "Миная" - экс-игрок "Кривбасса", для нас это не важно. Главное - демонстрировать свой футбол, не отходить от своего стиля игры, от своих принципов и выполнять тренерские установки", — рассказал Андрей Понедельник.