  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Андрей Понедельник: Кто является тренером соперника - не важно. Главное, демонстрировать свой футбол
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Андрей Понедельник: Кто является тренером соперника - не важно. Главное, демонстрировать свой футбол

Премьер-лига

Полузащитник криворожского Кривбасса о подготовке к матчу против закарпатского Миная

Андрей Понедельник: Кто является тренером соперника - не важно. Главное, демонстрировать свой футбол

Фото: fckryvbas.com

UA-Футбол
Новина українською

Полузащитник "Кривбасса" Андрей Понедельник рассказал о подготовке к матчу против "Миная".

"У нас было достаточно времени, чтобы подготовиться должным образом к очному противостоянию. То, что новый тренер "Миная" - экс-игрок "Кривбасса", для нас это не важно. Главное - демонстрировать свой футбол, не отходить от своего стиля игры, от своих принципов и выполнять тренерские установки", — рассказал Андрей Понедельник.

Напомним, матч "Минай" - "Кривбасс" пройдет сегодня в 13:00 в рамках 15 тура УПЛ.

По теме
yellow-arrow
Наставник Металлиста 1925 о предстоящей игре с Вересом: Это одна из важнейших игр на этом этапе
yellow-arrow
Верес - Металлист 1925. Анонс и прогноз на матч УПЛ на 25.11.2023
yellow-arrow
Тренер Шахтера U-19 Белик: Мы с Динамо находимся в неравных условиях
Кривбасс (Кривой Рог) Андрей Понедельник
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Кривбас
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости