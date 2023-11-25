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Наставник Металлиста 1925 о предстоящей игре с Вересом: Это одна из важнейших игр на этом этапе
Олег Голодюк поделился как Металлист 1925 готовится к игре против ровенской команды
Фото: ФК Металіст 1925
Наставник "Металлиста 1925" Олег Голодюк перед матчем против "Вереса" рассказал, как харьковский клуб готовится к игре.
Олег Юрьевич, как в целом прошла подготовка к матчу против "Вереса"?
Было пару дней отдыха после игры с "Полесьем", потому что была очень эмоциональная игра, ребятам нужно было от нее немножко отойти морально. Затем заполнили паузу игрой с "Оболонью". Она была для нас очень полезной в плане информации, которую мы получили, особенно перед игрой с "Вересом". И уже был непосредственно недельный цикл подготовки к "Вересу".
Насколько удалось изучить "Верес"? Какие сильные и слабые стороны можете в них выделить?
Очень тщательно изучали команду, и мы, отдельно как, тренерский штаб, и вместе с ребятами. Нас ждет очень тяжелая игра, одна из важнейших на этом этапе. Мы пытались донести это ребятам, и надеюсь, что они к нам прислушались и выйдут на эту игру с максимальной самоотдачей и заряженностью.
Напомним, сегодня в 15:00 "Верес" примет у себя дома харьковский "Металлист 1925".
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