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Алексей Сидоров: Хочется реабилитироваться и добыть три очка

Премьер-лига

Нападающий Металлиста 1925 рассказал о подготовке к поединку

Алексей Сидоров: Хочется реабилитироваться и добыть три очка

Фото: ФК Металіст 1925

UA-Футбол
Новина українською

Нападающий "Металлиста 1925" Алексей Сидоров рассказал о подготовке к поединку против "Вереса".

"Команда в хороших кондициях. Проиграли последнюю игру, хочется реабилитироваться и получить три балла, они нам очень нужны. "Верес" играет в вертикальный футбол, много борьбы. Главное будет не проиграть в борьбе и забрать все подборы. Мы посмотрели, разобрали их сильные стороны и слабые. Поэтому, я думаю, что будет все хорошо и мы победим", — рассказал Алексей Сидоров.

Напомним, за этот сезон Сидоров сыграл 12 матчей Премьер-лиги, забил один гол и отдал одну голевую передачу.

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Источник:
ФК Металіст 1925
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