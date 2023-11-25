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Алексей Сидоров: Хочется реабилитироваться и добыть три очка
Нападающий Металлиста 1925 рассказал о подготовке к поединку
Фото: ФК Металіст 1925
Нападающий "Металлиста 1925" Алексей Сидоров рассказал о подготовке к поединку против "Вереса".
"Команда в хороших кондициях. Проиграли последнюю игру, хочется реабилитироваться и получить три балла, они нам очень нужны. "Верес" играет в вертикальный футбол, много борьбы. Главное будет не проиграть в борьбе и забрать все подборы. Мы посмотрели, разобрали их сильные стороны и слабые. Поэтому, я думаю, что будет все хорошо и мы победим", — рассказал Алексей Сидоров.
Напомним, за этот сезон Сидоров сыграл 12 матчей Премьер-лиги, забил один гол и отдал одну голевую передачу.
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