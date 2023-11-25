Алексей Сидоров: Хочется реабилитироваться и добыть три очка

Нападающий "Металлиста 1925" Алексей Сидоров рассказал о подготовке к поединку против "Вереса".

"Команда в хороших кондициях. Проиграли последнюю игру, хочется реабилитироваться и получить три балла, они нам очень нужны. "Верес" играет в вертикальный футбол, много борьбы. Главное будет не проиграть в борьбе и забрать все подборы. Мы посмотрели, разобрали их сильные стороны и слабые. Поэтому, я думаю, что будет все хорошо и мы победим", — рассказал Алексей Сидоров.