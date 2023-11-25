Минай - Кривбасс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

В предыдущем туре "Кривбасс" потерпел болезненное и очень чувствительное поражение от "Динамо". Но сильные команды должны уметь приходить в себя после потрясений. Удастся ли это криворожанам? Узнаем из видеотрансляции матча с "Минаем".

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Матч 15-го тура УПЛ состоится в субботу, 25-го ноября, в 13:00. Смотреть можно на YouTube и Общественном.

УПЛ. Пятнадцатый тур. 25.11.2023

Минай. "Минай-Арена"

Арбитр в поле - Александр Омельченко

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