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Минай - Кривбасс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
Обновлено

Минай - Кривбасс: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 25.11.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Минай - Кривбасс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

UA-Футбол
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В предыдущем туре "Кривбасс" потерпел болезненное и очень чувствительное поражение от "Динамо". Но сильные команды должны уметь приходить в себя после потрясений. Удастся ли это криворожанам? Узнаем из видеотрансляции матча с "Минаем".

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Матч 15-го тура УПЛ состоится в субботу, 25-го ноября, в 13:00. Смотреть можно на YouTube и Общественном.

УПЛ. Пятнадцатый тур. 25.11.2023
Минай. "Минай-Арена"
Арбитр в поле - Александр Омельченко

"Минай" 13:00 "Кривбасс"

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