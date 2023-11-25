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Минай - Кривбасс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Минай - Кривбасс: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 25.11.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
В предыдущем туре "Кривбасс" потерпел болезненное и очень чувствительное поражение от "Динамо". Но сильные команды должны уметь приходить в себя после потрясений. Удастся ли это криворожанам? Узнаем из видеотрансляции матча с "Минаем".
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Матч 15-го тура УПЛ состоится в субботу, 25-го ноября, в 13:00. Смотреть можно на YouTube и Общественном.
УПЛ. Пятнадцатый тур. 25.11.2023
Минай. "Минай-Арена"
Арбитр в поле - Александр Омельченко
"Минай" 13:00 "Кривбасс"
Текстовая онлайн-трансляция - матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция - YouTube, Суспільне, Спорт 1
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