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Верес - Металлист 1925. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Верес - Металлист 1925: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 25.11.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото: УПЛ
"Верес" и "Металлист 1925" являются прямыми конкурентами в борьбе за выживание. Хуже дела обстоят у команды из Ровно. Борьба обещает быть острой.
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Матч 15-го тура УПЛ состоится в субботу, 25-го ноября, в 15:00. Смотреть можно на YouTube.
Чемпионат Украины, 15-й тур
25 ноября 2023. Ровно, “Авангард”
“Верес” 15:00 “Металлист 1925”
Телетрансляция – официальный ютуб Вереса
Текстовая трансляция – UA-Футбол
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