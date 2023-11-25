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Верес - Металлист 1925. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Верес - Металлист 1925: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 25.11.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Верес - Металлист 1925. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: УПЛ

UA-Футбол
Новина українською

"Верес" и "Металлист 1925" являются прямыми конкурентами в борьбе за выживание. Хуже дела обстоят у команды из Ровно. Борьба обещает быть острой.

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Матч 15-го тура УПЛ состоится в субботу, 25-го ноября, в 15:00. Смотреть можно на YouTube.

Чемпионат Украины, 15-й тур

25 ноября 2023. Ровно, “Авангард”

“Верес” 15:00 “Металлист 1925”

Телетрансляция – официальный ютуб Вереса

Текстовая трансляция – UA-Футбол

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