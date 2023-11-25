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Ворскла - ЛНЗ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Ворскла - ЛНЗ: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 25.11.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
upl.ua
ЛНЗ в прошлом туре одолел "Зарю" и находится в отличном настроении. Это настроение команде Дулуба попытается испортить "Ворскла" Виктора Скрипника.
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Матч 15-го тура УПЛ состоится в субботу, 25-го ноября, в 17:00. Смотреть можно на MEGOGO.
15-й тур УПЛ сезона 2023/24
25.11.2023. "Ворскла" им. А. Бутовского, Полтава
"Ворскла" 17:00 ЛНЗ
Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция: Megogo, Киевстар ТВ, Setanta Sports, Volia TV, Sweet.tv, vodafone TV.
Трансляція матчу Ворскла - ЛНЗСмотреть трансляцию
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