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Тренер Миная о поражении от Кривбасса: Создавали моменты, но не смогли забить
Первая игра Любеновича началась с поражения
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Сегодня состоялся матч в рамках 15 тура УПЛ. "Минай" - "Кривбасс" 0:1. Тренер закарпатской команды Желько Любенович прокомментировал поражение в студии УПЛ ТБ:
"Поздравляю "Кривбасс" с победой. Очень тяжелая игра. Плохо начали, боялись Кривбасса. Потом ребята немного расслабились и начали играть в тот футбол, который мы хотели. Создавали моменты, хотя у нас их было немного. Они очень хотели выиграть эту игру. Это было заметно. Двигаемся дальше, у этой команды есть будущее."
"Мы не можем забить в восьмом матче подряд. У нас были моменты, чтобы наконец-то это сделать, но, к сожалению, снова у нас не получилось. Надо значит работать больше над завершением атак. На этой неделе я больше работал над эмоциональным фоном, потому что команда морально была подавлена", - прокомментировал Желько Любенович.
Напомним, что для Желько Любеновича это был дебютный матч во главе команды. Сейчас "Минай" занимает 16 место в турнирной таблице УПЛ.
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