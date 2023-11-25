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К тренерскому штабу Пушича в Шахтере присоединится еще один нидерландский специалист

Премьер-лига

Работал ранее помощником тренера

К тренерскому штабу Пушича в Шахтере присоединится еще один нидерландский специалист

Getty Images/Global Images Ukraine

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Тренерский штаб донецкого "Шахтера" пополнится еще одним легионером. Новым помощником Марино Пушича стене Иерун Схейпенс. Об этом сообщает SoccerNews.nl.

Его предыдущим местом работы была "Фортуна Ситтард", выступающая в Эредивизе. Там Схейпенс работал помощником главного наставника. "Горняки" договорились с "Фортуной" о переходе тренера.

Контракт со Схейпенсом будет рассчитан на 1,5 года. Также включена опция продления еще на один сезон.

Специалист отправится сразу в Гамбург, куда ожидается приезд "Шахтера". 28 ноября у "горняков" в этом немецком городе запланирован матч пятого тура Лиги чемпионов против "Антверпена".

Добавим, что у Схейпенса есть опыт работы ассистентом главного тренера первой команды "Венло", также он работал в молодежной структуре этого клуба.

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Источник:
SoccerNews.nl
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