К тренерскому штабу Пушича в Шахтере присоединится еще один нидерландский специалист

Тренерский штаб донецкого "Шахтера" пополнится еще одним легионером. Новым помощником Марино Пушича стене Иерун Схейпенс. Об этом сообщает SoccerNews.nl.

Его предыдущим местом работы была "Фортуна Ситтард", выступающая в Эредивизе. Там Схейпенс работал помощником главного наставника. "Горняки" договорились с "Фортуной" о переходе тренера.

Контракт со Схейпенсом будет рассчитан на 1,5 года. Также включена опция продления еще на один сезон.

Специалист отправится сразу в Гамбург, куда ожидается приезд "Шахтера". 28 ноября у "горняков" в этом немецком городе запланирован матч пятого тура Лиги чемпионов против "Антверпена".

Добавим, что у Схейпенса есть опыт работы ассистентом главного тренера первой команды "Венло", также он работал в молодежной структуре этого клуба.