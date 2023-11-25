Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
К тренерскому штабу Пушича в Шахтере присоединится еще один нидерландский специалист
Работал ранее помощником тренера
Getty Images/Global Images Ukraine
Тренерский штаб донецкого "Шахтера" пополнится еще одним легионером. Новым помощником Марино Пушича стене Иерун Схейпенс. Об этом сообщает SoccerNews.nl.
Его предыдущим местом работы была "Фортуна Ситтард", выступающая в Эредивизе. Там Схейпенс работал помощником главного наставника. "Горняки" договорились с "Фортуной" о переходе тренера.
Контракт со Схейпенсом будет рассчитан на 1,5 года. Также включена опция продления еще на один сезон.
Специалист отправится сразу в Гамбург, куда ожидается приезд "Шахтера". 28 ноября у "горняков" в этом немецком городе запланирован матч пятого тура Лиги чемпионов против "Антверпена".
Добавим, что у Схейпенса есть опыт работы ассистентом главного тренера первой команды "Венло", также он работал в молодежной структуре этого клуба.
Популярное сейчас
- Завершилась осенняя часть сезона. Результаты и таблица Первой лиги
- Манчестер Сити - Ливерпуль: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
- Ничья Шахтера и Полесья, камбэк Герреро, списанный Михайличенко. Главные новости за 24 ноября
- Итальянский экс-арбитр Кальварезе: Нырок Мудрика не может оправдать решение не ставить пенальти
- Красотка дня. Яркая вторая половинка одного из лидеров сборной Украины. ФОТО
- Звезда женского футбола восхитила фанатов прозрачным платьем на церемонии GQ. ФОТО