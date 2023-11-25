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Вернидуб: Матч с такими командами, как Минай, – это игры за призовые места
В них нужно показывать характер
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Главный тренер “Кривбасса” Юрий Вернидуб прокомментировал победу своей команды в матче 15 тура УПЛ против “Миная”.
“Тяжелая, непростая игра. Я понимал, что она будет такой. С такими соперниками тяжело играть. Я ребятам еще на установке говорил, что матчи с такими командами, как “Минай”, - это игры за призовые места. С этими командами тяжело очень играть. Когда ты с ними теряешь очки, которые тебе очень нужны, это очень плохо. Но у нас все вышло. Мы забили, победили, забрали три балла. Были моменты у нас еще, хотя в “Миная” тоже был момент, когда наши ребята проспали вбрасывание аута. Я рад за ребят, мы будем двигаться дальше.
Каждый тренер хочет быть чемпионом. Я не исключение. Однако я понимаю, что есть "Полесье", "Днепр-1", "Шахтер", "Динамо", очень много команд, с которыми трудно бороться. Впрочем, если мы уже пошли в эту борьбу, почувствовали вкус побед, и сегодня после 15 туров вернулись на первое место, то будем все делать для того, чтобы занять высшее место, которое позволит нам выступать в еврокубках.
Что касается Рябова, заменившего Бескоровайного, то я очень рад за него. Однако все равно Бескоровайный есть Бескоровайный. Я рад, что Рябов смог его заменить. Уже в следующем матче Бескоровайный может играть. Если пройдет недельный цикл неплохо, то вернется на поле”, - сказал Вернидуб.
Благодаря победе "Кривбасс" поднялся на первое место Украинской Премьер-лиги. Однако у "Днепра-1" есть еще один матч в запасе, а у "Шахтера" – еще два таких поединка.
Следующие встречи криворожцы проведут 2 декабря против "Александрии" на домашнем стадионе.
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