Вернидуб: Матч с такими командами, как Минай, – это игры за призовые места

Главный тренер “Кривбасса” Юрий Вернидуб прокомментировал победу своей команды в матче 15 тура УПЛ против “Миная”.

“Тяжелая, непростая игра. Я понимал, что она будет такой. С такими соперниками тяжело играть. Я ребятам еще на установке говорил, что матчи с такими командами, как “Минай”, - это игры за призовые места. С этими командами тяжело очень играть. Когда ты с ними теряешь очки, которые тебе очень нужны, это очень плохо. Но у нас все вышло. Мы забили, победили, забрали три балла. Были моменты у нас еще, хотя в “Миная” тоже был момент, когда наши ребята проспали вбрасывание аута. Я рад за ребят, мы будем двигаться дальше.

Каждый тренер хочет быть чемпионом. Я не исключение. Однако я понимаю, что есть "Полесье", "Днепр-1", "Шахтер", "Динамо", очень много команд, с которыми трудно бороться. Впрочем, если мы уже пошли в эту борьбу, почувствовали вкус побед, и сегодня после 15 туров вернулись на первое место, то будем все делать для того, чтобы занять высшее место, которое позволит нам выступать в еврокубках.

Что касается Рябова, заменившего Бескоровайного, то я очень рад за него. Однако все равно Бескоровайный есть Бескоровайный. Я рад, что Рябов смог его заменить. Уже в следующем матче Бескоровайный может играть. Если пройдет недельный цикл неплохо, то вернется на поле”, - сказал Вернидуб.