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"Чистая красная карточка": Бондарь – о фоле против него в первом тайме матча с Полесьем
Центрбек недоволен действиями арбитра в поединке с житомирянами
Фото: ФК Шахтар
Центральный защитник "Шахтера" Валерий Бондарь прокомментировал ничью в матче УПЛ против "Полесья".
“ – Матч "Шахтер" - "Полесье" был центральным в туре. Что можешь сказать по поводу игры и насколько справедлив результат?
– Считаю, что мы полностью заслуживали победу: игра проходила под нашим контролем, пытались забить свои мячи. У меня было два момента, которые не реализовал - это мастерство, над которым надо работать, и где-то моя вина, ведь мог открыть счет и изменить этот матч, и тогда мы бы закончили с более положительным результатом. Поэтому это, конечно, плохо и нужно работать на тренировках над этими аспектами.
Однако, думаю, у нас было достаточно моментов, чтобы взять три очка в этом матче.
– В начале игры произошел довольно спорный эпизод с нарушением правил на тебе. Как прокомментируешь этот момент?
– Пожалуй, хочется многое сказать, но у нас было немало моментов этого сезона, когда наши игроки получали красные карточки за такие же нарушения. И я уверен, что в том эпизоде была чистая красная карточка, и игра могла сложиться совсем иначе. Также думаю, на какой минуте бы не произошел такой фол, на 10-й или 50-й, он тянет на изъятие.
Могу привести примеры с Ярославом Ракицким, Артемом Бондаренко, Георгием Гочолеишвили, когда они получали красные карточки еще в первом тайме. У нас есть VAR, есть квалифицированные арбитры, которые этим занимаются, но очень много разговоров идет о судьях, и есть очень много спорных моментов, связанных именно с этой командой, которые позволяют им набирать очки. Пожалуй, это о чем-то говорит.
Поэтому нельзя оставлять эти моменты без внимания, должен быть комитет, который рассмотрит такие эпизоды и даст соответствующую оценку арбитрам – и сидящим на VAR, и судящим матч. Если посмотреть момент, то это прямая и чистая красная карточка, по моему мнению.
Нашим игрокам такие карточки давали, и я не знаю, почему именно "Полесью" их не дают. Наверное, что-то делается в нашем футболе и вне футбола, скажем так.
– Что ты можешь сказать о своем повреждении, насколько оно серьезно?
– На самом деле было очень тяжело доиграть этот матч, потому что получил довольно неприятную травму, которая мне не позволяет сейчас вовсю готовиться к матчу Лиги чемпионов. Теперь нужно заниматься именно этим моментом, восстанавливаться и как-то подготовиться к игре с “Антверпеном”. Надеюсь, все будет хорошо.
Но, конечно, это меня очень огорчает, потому что впереди очень важна игра для нас и нужно думать о ней, а у меня сейчас все мысли о том, как вылечить ногу и подготовиться к игре”, - сказал Бондарь.
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