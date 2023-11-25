УПЛ. Ворскла - ЛНЗ 0:0. Чистокровные середняки

Команды с самого старта задали не очень высокий темп. "Ворскла" немного больше контролировала мяч, ЛНЗ - немного опаснее атаковал. Это был чистокровный матч середняков: обилие угловых и вязкая игра в центре поля. В целом игра была полностью равной. Команды изредка обменивались моментами.

В составе полтавской команды выделялся Кане. Малиец шел в дриблинг и несколько раз сам пробивал по воротам соперника, однако очень не хватало точности. В целом первый тайм выдался откровенно скучным. Большое количество физической борьбы и мало моментов. Подопечные Виктора Скрипника захватили инициативу в первые минуты, но на экваторе игроки Олега Дулуба выровняли ход игры. В перерыве наставникам обоих коллективов нужно было что-то придумать, что-то свежее.

Однако, к сожалению, вторая половина встречи началась по такому же сценарию. Тяжелая атлетическая игра с малым количеством подходов к последней трети поля соперника. При этом игра была настолько безэмоциональная во всех смыслах, что первый "горчичник" арбитр показал только на 52-й минуте. Тяжести футболистам добавляло еще и качество газона. Поле в Полтаве и так было вязкое, так еще во второй половине встречи игроки его окончательно разбили. Часто представители обеих сторон не могли просто сохранить координацию.

Впрочем, как это бы ни странно выглядело, при плохом качестве газона и физической усталости, игра начала открываться в последние 30 минут. Коллективы начали чаще обмениваться моментами и обострять. Ближе к голу была "Ворскла", однако очень надежно показывал себя Пеньков. В частности, в одном из эпизодов полтавчане заработали опасный штрафной - до ворот было метров 20. Челядин на технику выполнял удар, перебросил стенку, но прекрасно отработал голкипер черкасской команды.

Общую картину матча иллюстрировала статистика ударов: по состоянию на 71 минуту команды на двоих нанесли всего лишь 7 ударов. Еще больше удивляло то, что при такой безыдейной игре с обеих сторон, тренеры по состоянию на 86 минуту сделали по одной замене...

Перед матчем казалось, что Скрипник и Дулуб сумели исправить ситуацию с забитыми мячами, но в итоге голов мы так и не увидели. Имеем боевую ничью, обе стороны наиграли именно на этот результат. "Ворскла" и ЛНЗ сохранили свои места и двухочковый разрыв в таблице. Из позитива можно выделить то, что полтавская команда не пропускает в трех турах подряд. Из негатива - реализация обоих коллективов.

15-й тур УПЛ сезона 2023/24

25.11.2023. "Ворскла" им. А. Бутовского, Полтава

"Ворскла" - ЛНЗ 0:0

ЛНЗ: Пеньков, Шестаков, Бойко, Пасич, Олейник (Тищенко 61), Норенков, Хобленко (Прядун 87), Муравский, Рыбалка, Ковалев, Стасюк.

Главный тренер: Олег Дулуб.

"Ворскла": Исенко, Пердута, Корниенко, Степанюк, Павлюк, Якубу (Юрченко 73), Крупский, Челядин, Нестеренко, Кане, Фелипе (Хрипчук 87).

Главный тренер: Виктор Скрипник.

Предупреждения: Крупский 52, Шестаков Норенков 58