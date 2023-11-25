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Не удачный дебют Любеновича. Минай - Кривбасс 0:1. Видеообзор матча
Минай - Кривбасс ⋉ 0:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 25.11.2023 ⋇ УПЛ на UA-Футбол
Фото: пресслужби ФК "Минай"
В рамках 15-го тура УПЛ "Кривбасс" не позволил удачно дебютировать на посту нового главного тренера "Миная" Желько Любеновичу. Гости обыграли оппонентов со счетом 1:0. Свой момент реализовал Близниченко на 64-й минуте.
Закарпатский клуб завершил первую часть чемпионата без единой победы. Криворожский клуб идет наверху турнирной таблицы.
УПЛ. 15-й тур. 25.11.2023
Минай. "Минай-Арена"
"Минай" - "Кривбасс" 0:1
Гол: Близниченко 64
Удаление: Вакулко 87 (две желтых)
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