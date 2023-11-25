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Боролись-боролись и не забили. Ворскла – ЛНЗ 0:0. Видеообзор матча
Как говорится – закономерный результат
Фото: Ворскла
В рамках 15-го тура УПЛ "ЛНЗ" гостил в Полтаве. В игре с "Ворсклой" им забить не удалось, правда хозяевам тоже. Особенно интересны были последние 30 минут, когда команды начали немного рисковать.
15-й тур УПЛ сезона 2023/24
25.11.2023. "Ворскла" им. А. Бутовского, Полтава
"Ворскла" – ЛНЗ 0:0
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Источник:ЛНЗ
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