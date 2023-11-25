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Боролись-боролись и не забили. Ворскла – ЛНЗ 0:0. Видеообзор матча

Премьер-лига

Как говорится – закономерный результат

Боролись-боролись и не забили. Ворскла – ЛНЗ 0:0. Видеообзор матча

Фото: Ворскла

UA-Футбол
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В рамках 15-го тура УПЛ "ЛНЗ" гостил в Полтаве. В игре с "Ворсклой" им забить не удалось, правда хозяевам тоже. Особенно интересны были последние 30 минут, когда команды начали немного рисковать.

15-й тур УПЛ сезона 2023/24

25.11.2023. "Ворскла" им. А. Бутовского, Полтава

"Ворскла" – ЛНЗ 0:0

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Источник:
ЛНЗ
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