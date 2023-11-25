Скрипник: Радует то, что мы уже 4 игры подряд сыграли на ноль в обороне

Главный тренер полтавской "Ворсклы" Виктор Скрипник прокомментировал ничейный поединок против "ЛНЗ", закончившийся со счетом 0:0:

"По моему мнению, 2 команды наиграли на ничью. Пол момента у нас, пол момента у них. Радует то, что мы уже 4 игры подряд сыграли на ноль в обороне. Не радует то, что мы не можем дома уже 5 подряд игру выиграть. Я не могу говорить, что ребята не хотели. Такие игры бывают. Тяжелое поле, поэтому могут поздравить и нас, и наших соперников с ничьей.

Этот газон еще очень хороший. Вот то, на чем мы играли против Миная в Ужгороде - это ужас. А так бывает. Обидно. Это футбол, хочется, чтобы всегда было ярко и молниеносно, и каждый момент залетал".