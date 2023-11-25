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Скрипник: Радует то, что мы уже 4 игры подряд сыграли на ноль в обороне

Премьер-лига
Обновлено

Наставник Ворсклы прокомментировал ничейный матч против ЛНЗ

Скрипник: Радует то, что мы уже 4 игры подряд сыграли на ноль в обороне

Фото: UA-Футбол, Алина Ерофеева

Новина українською

Главный тренер полтавской "Ворсклы" Виктор Скрипник прокомментировал ничейный поединок против "ЛНЗ", закончившийся со счетом 0:0:

"По моему мнению, 2 команды наиграли на ничью. Пол момента у нас, пол момента у них. Радует то, что мы уже 4 игры подряд сыграли на ноль в обороне. Не радует то, что мы не можем дома уже 5 подряд игру выиграть. Я не могу говорить, что ребята не хотели. Такие игры бывают. Тяжелое поле, поэтому могут поздравить и нас, и наших соперников с ничьей.

Этот газон еще очень хороший. Вот то, на чем мы играли против Миная в Ужгороде - это ужас. А так бывает. Обидно. Это футбол, хочется, чтобы всегда было ярко и молниеносно, и каждый момент залетал".

Обе команды после 15-го тура идут в середине турнирной таблицы. "Ворскла" занимает 9-ю строчку, "ЛНЗ" - 10-ю.

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Источник:
t.me
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