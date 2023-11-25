Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Александрия - Оболонь. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Александрия - Оболонь: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 26.11.2023 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото - Анатолій Спиця, UA-Футбол
После международной паузы УПЛ возвращается на наши голубые экраны.
В матче 15-го тура сойдутся кризисные соседи по турнирной таблице. "Александрия" примет "Оболонь".
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
Обе команды находятся на грани, по соседству с зоной вылета. Проигрывать точно никто не захочет, а если замахнуться на выигрыш – это типичная игра за 6 очков.
Так что, матч ожидается боевой и интересный!
Поединок "Александрия" — "Оболонь" состоится в воскресенье, 26 ноября, на стадионе "Ника" в Александрии. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:00. В прямом эфире матч можно посмотреть на ОТТ-сервисах Megogo, Setanta Sports, Sweet TV, Киевстар ТВ. Просмотр встречи — бесплатный.
Для тех, кто не сможет смотреть видеоэфир, сайт
Популярное сейчас
- АПЛ. Манчестер Сити – Ливерпуль 1:1. Сложно побеждать, когда некого выпускать на замену
- Верес - Металлист 1925. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Манчестер Сити - Ливерпуль: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
- Итальянский экс-арбитр Кальварезе: Нырок Мудрика не может оправдать решение не ставить пенальти
- Красотка дня. Яркая вторая половинка одного из лидеров сборной Украины. ФОТО
- Звезда женского футбола восхитила фанатов прозрачным платьем на церемонии GQ. ФОТО