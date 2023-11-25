Александрия - Оболонь. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

После международной паузы УПЛ возвращается на наши голубые экраны.

В матче 15-го тура сойдутся кризисные соседи по турнирной таблице. "Александрия" примет "Оболонь".

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Обе команды находятся на грани, по соседству с зоной вылета. Проигрывать точно никто не захочет, а если замахнуться на выигрыш – это типичная игра за 6 очков.

Так что, матч ожидается боевой и интересный!

Поединок "Александрия" — "Оболонь" состоится в воскресенье, 26 ноября, на стадионе "Ника" в Александрии. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:00. В прямом эфире матч можно посмотреть на ОТТ-сервисах Megogo, Setanta Sports, Sweet TV, Киевстар ТВ. Просмотр встречи — бесплатный.

Трансляция матча В эфире Трансляция матча Александрия - Оболонь Смотреть трансляцию