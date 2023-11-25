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7 голов и интрига до последней минуты. Вереск - Металлист 1925 4:3. Видеообзор голов и матча

Премьер-лига

В Ровно было жарко, несмотря на 0 градусов температуры

7 голов и интрига до последней минуты. Вереск - Металлист 1925 4:3. Видеообзор голов и матча

Фото: НК "Верес"

UA-Футбол
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"Верес" сегодня победил в УПЛ впервые за 9 матчей. Наконец ровенчанам удалось завоевать 3 очка и немного улучшить себе настроение.

Все началось с довольно традиционного пропущенного гола "Вереса" на первых минутах. Красная карточка спустя несколько мгновений изменила ход матча - красно-черные забили дважды в первом тайме. Впрочем, из-за провалов в обороне "Металлист 1925" во втором тайме сумел в меньшинстве забить 2 гола и выйти вперед в счете. "Верес" это так просто не оставил, ответив своими двумя голами. Удивительный матч УПЛ с 7-ю голами!

Чемпионат Украины, 15 тур. Ровно, "Авангард"

"Верес" – "Металлист 1925" 4:3

Голы: Шевченко 13, Шарай 35, Дахновский 69 (пен.), Гайдучик 89 – Борячук 2, Русин 55, Ткачук 59

Удаление: Курило 7

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Источник:
"Верес"
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