7 голов и интрига до последней минуты. Вереск - Металлист 1925 4:3. Видеообзор голов и матча

"Верес" сегодня победил в УПЛ впервые за 9 матчей. Наконец ровенчанам удалось завоевать 3 очка и немного улучшить себе настроение.

Все началось с довольно традиционного пропущенного гола "Вереса" на первых минутах. Красная карточка спустя несколько мгновений изменила ход матча - красно-черные забили дважды в первом тайме. Впрочем, из-за провалов в обороне "Металлист 1925" во втором тайме сумел в меньшинстве забить 2 гола и выйти вперед в счете. "Верес" это так просто не оставил, ответив своими двумя голами. Удивительный матч УПЛ с 7-ю голами!

Чемпионат Украины, 15 тур. Ровно, "Авангард"

"Верес" – "Металлист 1925" 4:3

Голы: Шевченко 13, Шарай 35, Дахновский 69 (пен.), Гайдучик 89 – Борячук 2, Русин 55, Ткачук 59

Удаление: Курило 7