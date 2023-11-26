Динамо Киев - Рух: где и когда смотреть онлайн матч УПЛ

“Динамо” и “Рух” на двоих забили 49 голов и пропустили 32. Это команды, которые любят играть в атаку, но при этом имеют проблемы с игровой дисциплиной у своих ворот. Игра должна получиться интересной..

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Смотрите матч 15 тура УПЛ "Динамо" Киев – "Рух" в воскресенье, 26 ноября, на телеканале 2+2. Также матч будет доступен на официальном ютуб-канале киевского "Динамо" и на ютуб-канале Footballhub.

Начало матча "Динамо" Киев – "Рух" в 15:00.

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