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Динамо Киев - Рух: где и когда смотреть онлайн матч УПЛ

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Где покажут в прямом эфире матч Динамо Киев – Рух, УПЛ, 26 ноября 2023

Динамо Киев - Рух: где и когда смотреть онлайн матч УПЛ

Фото: ФК Динамо Київ/Автор - невідомий

Новина українською

“Динамо” и “Рух” на двоих забили 49 голов и пропустили 32. Это команды, которые любят играть в атаку, но при этом имеют проблемы с игровой дисциплиной у своих ворот. Игра должна получиться интересной..

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Смотрите матч 15 тура УПЛ "Динамо" Киев – "Рух" в воскресенье, 26 ноября, на телеканале 2+2. Также матч будет доступен на официальном ютуб-канале киевского "Динамо" и на ютуб-канале Footballhub.

Начало матча "Динамо" Киев – "Рух" в 15:00.

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Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча Динамо Киев – Шахтер на UA-Футбол>>.

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