  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Тарас Дмитрук - о 0:1 с Кривбассом: После пропущенного гола было трудно отыграться
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тарас Дмитрук - о 0:1 с Кривбассом: После пропущенного гола было трудно отыграться

Премьер-лига

Защитник Миная прокомментировал поражение

Тарас Дмитрук - о 0:1 с Кривбассом: После пропущенного гола было трудно отыграться

Фото: пресслужби ФК "Минай"

UA-Футбол
Новина українською

Вчера в рамках 15 тура УПЛ, "Минай" у себя дома принимал "Кривбасс". Матч закончился со счетом 0:1 в пользу криворожской команды. Защитник "Миная" Тарас Дмитрук прокомментировал игру:

"В который раз нам не повезло забить первыми, а после пропущенного гола уже было трудно отыграться - соперник закрылся и действовал где-то по счету. Не хватило реализации в моментах, которые мы создали. В раздевалке после матча Желько поблагодарил нас за игру, просил сильно не расстраиваться, поскольку действовали неплохо, но не хватило забитого мяча. Злые сами на себя. Где-то нужно действовать спокойнее в атаке. Думаю, мы слишком быстро расстаемся с мячом в заключительной стадии, нужно действовать более хладнокровно. Верим как, и тренер, что нам еще удастся исправить ситуацию", - приводит слова Дмитрука УПЛ ТВ.

Сейчас "Минай" занимает последнее место в турнирной таблице УПЛ, на счету команды лишь 6 очков.

По теме
yellow-arrow
Неотвратимое. ФОТОрепортаж с матча Минай - Кривбасс 0:1
yellow-arrow
Александрия — Оболонь. Анонс и прогноз матча УПЛ на 26 ноября 2023
yellow-arrow
Сергей Логинов: Мы видим все плюсы и минусы соперника
ФК Минай Тарас Дмитрук
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Минай
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости