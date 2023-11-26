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Тарас Дмитрук - о 0:1 с Кривбассом: После пропущенного гола было трудно отыграться
Защитник Миная прокомментировал поражение
Фото: пресслужби ФК "Минай"
Вчера в рамках 15 тура УПЛ, "Минай" у себя дома принимал "Кривбасс". Матч закончился со счетом 0:1 в пользу криворожской команды. Защитник "Миная" Тарас Дмитрук прокомментировал игру:
"В который раз нам не повезло забить первыми, а после пропущенного гола уже было трудно отыграться - соперник закрылся и действовал где-то по счету. Не хватило реализации в моментах, которые мы создали. В раздевалке после матча Желько поблагодарил нас за игру, просил сильно не расстраиваться, поскольку действовали неплохо, но не хватило забитого мяча. Злые сами на себя. Где-то нужно действовать спокойнее в атаке. Думаю, мы слишком быстро расстаемся с мячом в заключительной стадии, нужно действовать более хладнокровно. Верим как, и тренер, что нам еще удастся исправить ситуацию", - приводит слова Дмитрука УПЛ ТВ.
Сейчас "Минай" занимает последнее место в турнирной таблице УПЛ, на счету команды лишь 6 очков.
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