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Сергей Логинов: Мы видим все плюсы и минусы соперника

Премьер-лига
Обновлено

Защитник Александрии о подготовке к матчу

Сергей Логинов: Мы видим все плюсы и минусы соперника

Фото: ФК Олександрія

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня в рамках 15 тура УПЛ "Александрия" на своем поле будет принимать "Оболонь". Защитник Сергей Логинов рассказал о подготовке к игре с "Оболонью":

"Оболонь" играет в вертикальный футбол, в два нападающих. Много передач за спину. Особенно контратаки, мы это все анализируем, тренеры дают нам немало информации о ближайшем сопернике. Имеем полное представление и видим все ее плюсы и минусы. Нас устроит только три очка, только победа".

Также Логинов заявил, как погодные условия могут повлиять на игру:

"Погодные условия должны быть хорошие, как и качество поля. Но игра с "Вересом" показала, что мы можем и при не очень хороших погодных условиях играть в свой футбол. Желание выиграть нивелирует все минусы, связанные с погодными условиями", — приводит слова защитника пресс-служба Украинской Премьер-Лиги.

Напомним, матч начнется в 15:00, сайт UA-Футбол проведет трансляцию матча.

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ФК Александрия Сергей Логинов
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Источник:
УПЛ
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