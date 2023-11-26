Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сергей Логинов: Мы видим все плюсы и минусы соперника
Защитник Александрии о подготовке к матчу
Фото: ФК Олександрія
Сегодня в рамках 15 тура УПЛ "Александрия" на своем поле будет принимать "Оболонь". Защитник Сергей Логинов рассказал о подготовке к игре с "Оболонью":
"Оболонь" играет в вертикальный футбол, в два нападающих. Много передач за спину. Особенно контратаки, мы это все анализируем, тренеры дают нам немало информации о ближайшем сопернике. Имеем полное представление и видим все ее плюсы и минусы. Нас устроит только три очка, только победа".
Также Логинов заявил, как погодные условия могут повлиять на игру:
"Погодные условия должны быть хорошие, как и качество поля. Но игра с "Вересом" показала, что мы можем и при не очень хороших погодных условиях играть в свой футбол. Желание выиграть нивелирует все минусы, связанные с погодными условиями", — приводит слова защитника пресс-служба Украинской Премьер-Лиги.
Напомним, матч начнется в 15:00, сайт UA-Футбол проведет трансляцию матча.
Популярное сейчас
- Зинченко - лучший в матче с Брентфордом, рекорд Холанда и фиаско Зари. Главные новости за 25 ноября
- Динамо Киев - Рух: где и когда смотреть онлайн матч УПЛ
- Жирона – Атлетик. АУДИО онлайн трансляция матча 14-го тура чемпионата Испании
- Итальянский экс-арбитр Кальварезе: Нырок Мудрика не может оправдать решение не ставить пенальти
- Памела Андерсон отдыхает. Жена футболиста сборной Украины опубликовала серию откровенных фото в бикини. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная девушка-модель скандального одноклубника Миколенко в Эвертоне. ФОТО