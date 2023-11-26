Сергей Логинов: Мы видим все плюсы и минусы соперника

Сегодня в рамках 15 тура УПЛ "Александрия" на своем поле будет принимать "Оболонь". Защитник Сергей Логинов рассказал о подготовке к игре с "Оболонью":

"Оболонь" играет в вертикальный футбол, в два нападающих. Много передач за спину. Особенно контратаки, мы это все анализируем, тренеры дают нам немало информации о ближайшем сопернике. Имеем полное представление и видим все ее плюсы и минусы. Нас устроит только три очка, только победа".

Также Логинов заявил, как погодные условия могут повлиять на игру:

"Погодные условия должны быть хорошие, как и качество поля. Но игра с "Вересом" показала, что мы можем и при не очень хороших погодных условиях играть в свой футбол. Желание выиграть нивелирует все минусы, связанные с погодными условиями", — приводит слова защитника пресс-служба Украинской Премьер-Лиги.

Напомним, матч начнется в 15:00, сайт UA-Футбол проведет трансляцию матча.