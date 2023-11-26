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Александрия - Оболонь. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Александрия - Оболонь: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 26.11.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Очень важный с турнирной точки зрения матч для обеих команд. Ни "Александрия", ни "Оболонь" не являются стабильными, поэтому обе стремятся закончить первый круг на мажорной ноте.
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Матч 15-го тура УПЛ состоится в воскресенье, 26-го ноября, в 15:00. Смотреть можно на MEGOGO.
ФК "Александрия" – "Оболонь" (Киев)
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26 ноября, Александрия, Стадион "Ника", 15:00.
Арбитр: Дмитрий Кривушкин (Харьков)
Видеотрансляция: Megogo, Setanta Sports, Київстар ТБ, Воля TV, Vodafone TV
Текстовая онлайн-трансляция: UA-Футбол
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