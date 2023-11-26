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Александрия - Оболонь. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Александрия - Оболонь: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 26.11.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Александрия - Оболонь. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

UA-Футбол
Новина українською

Очень важный с турнирной точки зрения матч для обеих команд. Ни "Александрия", ни "Оболонь" не являются стабильными, поэтому обе стремятся закончить первый круг на мажорной ноте.

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Матч 15-го тура УПЛ состоится в воскресенье, 26-го ноября, в 15:00. Смотреть можно на MEGOGO.

ФК "Александрия" – "Оболонь" (Киев)

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26 ноября, Александрия, Стадион "Ника", 15:00.

Арбитр: Дмитрий Кривушкин (Харьков)

Видеотрансляция: Megogo, Setanta Sports, Київстар ТБ, Воля TV, Vodafone TV

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