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Иван Дибанго - о победе над Минаем: Нам было тяжело проходить их оборону

Премьер-лига
Обновлено

Защитник криворожского клуба прокомментировал победу

Иван Дибанго - о победе над Минаем: Нам было тяжело проходить их оборону

Олександр Приходько, UA-Футбол

UA-Футбол
Новина українською

Вчера прошел матч "Минай" - "Кривбасс" 0:1. Игрок криворожского клуба Иван Дибанго предоставил послематчевый комментарий:

"Мы очень счастливы, что сегодня победили. Это важная победа для нас и для нашего турнирного положения в чемпионате. Да, "Минай" действительно классно защищался, особенно в первом тайме. Нам было трудно проходить их оборону. Мы не забили в первом тайме. А во втором уже имели не так много моментов, но, главное, что одного мяча хватило для победы", — рассказал защитник.

Напомним, после матча с "Минаем", "Кривбасс" занимает первое место в турнирной таблице.

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Кривбасс (Кривой Рог) Иван Дибанго
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Источник:
ФК Кривбас
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