Иван Дибанго - о победе над Минаем: Нам было тяжело проходить их оборону

Вчера прошел матч "Минай" - "Кривбасс" 0:1. Игрок криворожского клуба Иван Дибанго предоставил послематчевый комментарий:

"Мы очень счастливы, что сегодня победили. Это важная победа для нас и для нашего турнирного положения в чемпионате. Да, "Минай" действительно классно защищался, особенно в первом тайме. Нам было трудно проходить их оборону. Мы не забили в первом тайме. А во втором уже имели не так много моментов, но, главное, что одного мяча хватило для победы", — рассказал защитник.