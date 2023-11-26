Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Иван Дибанго - о победе над Минаем: Нам было тяжело проходить их оборону
Защитник криворожского клуба прокомментировал победу
Олександр Приходько, UA-Футбол
Вчера прошел матч "Минай" - "Кривбасс" 0:1. Игрок криворожского клуба Иван Дибанго предоставил послематчевый комментарий:
"Мы очень счастливы, что сегодня победили. Это важная победа для нас и для нашего турнирного положения в чемпионате. Да, "Минай" действительно классно защищался, особенно в первом тайме. Нам было трудно проходить их оборону. Мы не забили в первом тайме. А во втором уже имели не так много моментов, но, главное, что одного мяча хватило для победы", — рассказал защитник.
Напомним, после матча с "Минаем", "Кривбасс" занимает первое место в турнирной таблице.
Популярное сейчас
- Динамо - Рух. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Силы обороны ликвидировали еще 1070 россиян. Генштаб опубликовал данные потерь оккупантов за минувшие сутки
- Динамо Киев - Рух. Анонс и прогноз на матч УПЛ на 25.11.2023
- Кривбасс догоняет Днепр-1 и Полесье, Шахтер - не в топ-3. Результаты, расписание и таблица УПЛ
- Памела Андерсон отдыхает. Жена футболиста сборной Украины опубликовала серию откровенных фото в бикини. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная девушка-модель скандального одноклубника Миколенко в Эвертоне. ФОТО