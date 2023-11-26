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Динамо - Рух. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Динамо - Рух: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 26.11.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Динамо - Рух. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

fcdynamo.com

UA-Футбол
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"Динамо" сейчас не среди лидеров таблицы УПЛ, но имеет потенциал к отвоеванию позиций. В предыдущем туре киевляне победили "Кривбасс" из топ-3, сейчас матч с еще одним представителем топ-5 - "Рухом".

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Матч 15-го тура УПЛ состоится в воскресенье, 26-го ноября, в 15:00. Смотреть можно на 2+2 и YouTube.

Чемпионат Украины, 15-й тур

26 ноября 2023. Киев, “Динамо им. Валерия Лобановского”

“Динамо” Киев 15:00 “Рух”

Телетрансляция – 2+2

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