  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. "Это игра очень важна для нас": Богдан Слюбик рассказал о подготовке к матчу с Динамо Киев
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Это игра очень важна для нас": Богдан Слюбик рассказал о подготовке к матчу с Динамо Киев

Премьер-лига

Защитник львовского Руха о игре с Динамо

"Это игра очень важна для нас": Богдан Слюбик рассказал о подготовке к матчу с Динамо Киев

Фото: fcrukh.com

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня "Динамо Киев" примет львовский "Рух". Защитник львовской команды Богдан Слюбик рассказал о подготовке к этой игре:

"Эта игра будет очень важна для нас, поэтому нам каждому нужно отдать все силы. Мы тренировались каждый день и готовились к матчу. "Динамо" в любом сезоне показывает хорошую игру. Это гранд украинского футбола, нужно бороться до последней минуты матча. Возможно, именно тогда получим результат, которого ожидаем", — приводит слова Богдана Слюбика пресс-служба УПЛ.

Напомним, сайт UA-Футбол проведет трансляцию этого матча, который начнется в 15:00.

По теме
yellow-arrow
Александрия - Оболонь. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
yellow-arrow
Иван Дибанго - о победе над Минаем: Нам было тяжело проходить их оборону
yellow-arrow
Динамо - Рух. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Динамо (Киев) Рух (Львов) Богдан Слюбик
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УПЛ
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости