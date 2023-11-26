"Это игра очень важна для нас": Богдан Слюбик рассказал о подготовке к матчу с Динамо Киев

Сегодня "Динамо Киев" примет львовский "Рух". Защитник львовской команды Богдан Слюбик рассказал о подготовке к этой игре:

"Эта игра будет очень важна для нас, поэтому нам каждому нужно отдать все силы. Мы тренировались каждый день и готовились к матчу. "Динамо" в любом сезоне показывает хорошую игру. Это гранд украинского футбола, нужно бороться до последней минуты матча. Возможно, именно тогда получим результат, которого ожидаем", — приводит слова Богдана Слюбика пресс-служба УПЛ.