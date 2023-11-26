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"Это игра очень важна для нас": Богдан Слюбик рассказал о подготовке к матчу с Динамо Киев
Защитник львовского Руха о игре с Динамо
Фото: fcrukh.com
Сегодня "Динамо Киев" примет львовский "Рух". Защитник львовской команды Богдан Слюбик рассказал о подготовке к этой игре:
"Эта игра будет очень важна для нас, поэтому нам каждому нужно отдать все силы. Мы тренировались каждый день и готовились к матчу. "Динамо" в любом сезоне показывает хорошую игру. Это гранд украинского футбола, нужно бороться до последней минуты матча. Возможно, именно тогда получим результат, которого ожидаем", — приводит слова Богдана Слюбика пресс-служба УПЛ.
Напомним, сайт UA-Футбол проведет трансляцию этого матча, который начнется в 15:00.
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