"Разве это тренер?": Сабо раскритиковал наставника Зари и предложил своего кандидата

Бывший украинский тренер Йожеф Сабо подверг критике тренерский штаб "Зари" и предложил своего кандидата на должность наставника команды.

“ – И.о. главного тренера "Зари" исполняет Юрий Коваль. Что скажете о нем?

– Разве это тренер? Я никогда не унижаю тренеров, но Коваль уже 100 лет не работал. К тому же мы все помним, каким он был тренером. Обидно, что такую команду с историей, как Заря, развалили.

– Если тренера не поменяют, есть ли вероятность, что "Заря" вылетит из УПЛ?

– Там же и “Минай” еще есть со своими проблемами. Я еще в начале Шарана говорил: “Куда ты идешь? Там нет футболистов”. Любенович не спасет “Минай”, они точно вылетят.

Что касается "Зари", то время еще есть. Но если они не назначат нормального тренера, то могут вылететь. То, что сейчас происходит в "Заре" – это не серьезно.

– Кого Вы видите новым главным тренером "Зари"?

– Раньше я всем советовал Максимова. Юра у меня играл в "Динамо", у него есть характер, он понимает футбол и дисциплинированный. В “Днепре-1” Максимов показывает хороший уровень и результат.

Думаю, "Заре" стоит обратить внимание на Диму Михайленко. Я его очень хорошо знаю и могу сказать, что он понимает и чувствует игру. Михайленко неплохо работал в “Днепре-1” и знает наш чемпионат.

Ранее полузащитники "Днепра-1" после потери мяча останавливались, а при Максимове бегут назад, играют в отборах, подкатах. Совершенно другая команда! Глаза радуются. Вот что значит тренер! Михайленко такой же, как Максимов, он умник в футболе”, - сказал Сабо.