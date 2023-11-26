Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Полноценное возвращение Буяльского, но без Ваната. Динамо объявило стартовый состав на матч против Руха
Капитан сыграет в старте впервые за почти месяц
фото - Олександр Приходько
В рамках 15 тура Украинской Премьер-лиги "Динамо" сыграет против "Рух". Стали известны составы обеих команд.
- "Динамо": Бущан - Тимчик, Дячук, Сирота, Дубинчак - Бражко, Шепелев - Караваев, Буяльский, Кабаев - Бенито.
- Запасные: Нещерет, Моргун, Овчаренко, Пономаренко, Ванат, Андриевский, Малыш, Михавко, Царенко, Беловар, Рамадани.
Капитан "бело-синих" Виталий Буяльский вернулся в стартовый состав "Динамо" впервые с 28 октября. Матч против “Шахтера” он пропустил из-за травмы, а с “Кривбассом” сыграл всего 11 минут, появившись со скамьи для запасных.
- "Рух": Герета - Сыч, Слюбик, Дидик, Роман - Сапуга, Эдсон, Таллес - Квасница, Пастух, Соломон-Отабор.
- Запасные: Ледвий, Панькив, Холод, Довгий, Лях, Китела, Подгурский, Федор, Карабин, Климчук, Альваренга.
Матч начнется в 15.00. UA-Футбол проведет для вас текстовую трансляцию поединка.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Метаморфозы Эль Чоло: как самая скучная команда Испании превратилась в самую веселую
- Претенденты на УПЛ и понижение. В Первой лиге состоялось разделение команд на классы
- Зинченко - лучший в матче с Брентфордом, рекорд Холанда и фиаско Зари. Главные новости за 25 ноября
- Шахтер - Полесье. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Красотка дня. Яркая вторая половинка одного из лидеров сборной Украины. ФОТО
- Звезда женского футбола восхитила фанатов прозрачным платьем на церемонии GQ. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн