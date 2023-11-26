Полноценное возвращение Буяльского, но без Ваната. Динамо объявило стартовый состав на матч против Руха

В рамках 15 тура Украинской Премьер-лиги "Динамо" сыграет против "Рух". Стали известны составы обеих команд.

"Динамо": Бущан - Тимчик, Дячук, Сирота, Дубинчак - Бражко, Шепелев - Караваев, Буяльский, Кабаев - Бенито.

Бущан - Тимчик, Дячук, Сирота, Дубинчак - Бражко, Шепелев - Караваев, Буяльский, Кабаев - Бенито. Запасные: Нещерет, Моргун, Овчаренко, Пономаренко, Ванат, Андриевский, Малыш, Михавко, Царенко, Беловар, Рамадани.

Капитан "бело-синих" Виталий Буяльский вернулся в стартовый состав "Динамо" впервые с 28 октября. Матч против “Шахтера” он пропустил из-за травмы, а с “Кривбассом” сыграл всего 11 минут, появившись со скамьи для запасных.

"Рух": Герета - Сыч, Слюбик, Дидик, Роман - Сапуга, Эдсон, Таллес - Квасница, Пастух, Соломон-Отабор.

Герета - Сыч, Слюбик, Дидик, Роман - Сапуга, Эдсон, Таллес - Квасница, Пастух, Соломон-Отабор. Запасные: Ледвий, Панькив, Холод, Довгий, Лях, Китела, Подгурский, Федор, Карабин, Климчук, Альваренга.

Матч начнется в 15.00. UA-Футбол проведет для вас текстовую трансляцию поединка.