Вячеслав Рябов: Минай как раненый зверь, им было нечего терять

Защитник "Кривбасса" Вячеслав Рябов высказался что он чувствует после победы над "Минаем" 0:1.

"Очень доволен, что мы сумели победить в таком тяжелом матче. Получили такие необходимые для нас три зачетных пункта. Тренеры настраивали нас на то, что игра будет тяжелой. "Минай" как, раненый зверь, им было нечего терять. Они отдали на поле максимум сил, этого мы и ожидали. Да, где-то первый тайм в нашем исполнении был лучше, чем второй, но, главное, пока, что есть победа, и есть результат, приятно, что удалось сыграть "на ноль", — сказал защитник.