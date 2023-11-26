Роман Григорчук снова планирует возглавить клуб из Казахстана

Главный тренер "Черноморца" Роман Григорчук планирует снова возглавить клуб из Казахстана.

По информации источника, Григорчук ведет переговоры с "Актобе". Это не первый раз, когда Григорчук может возглавлять клуб из Казахстана. С 2018 по 2019 год украинский тренер вместе с "Астаной" выиграли чемпионат и суперкубок страны.

Напоминаем, Григорчук тренировал "Черноморец" с 2021 года.