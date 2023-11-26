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Роман Григорчук снова планирует возглавить клуб из Казахстана
Какой клуб на этот раз?
Фото: ФК Чорноморець
Главный тренер "Черноморца" Роман Григорчук планирует снова возглавить клуб из Казахстана.
По информации источника, Григорчук ведет переговоры с "Актобе". Это не первый раз, когда Григорчук может возглавлять клуб из Казахстана. С 2018 по 2019 год украинский тренер вместе с "Астаной" выиграли чемпионат и суперкубок страны.
Напоминаем, Григорчук тренировал "Черноморец" с 2021 года.
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kukarekin (Одесса)
26.11.2023 в 15:47
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