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Роман Григорчук снова планирует возглавить клуб из Казахстана

Премьер-лига
Обновлено

Какой клуб на этот раз?

Роман Григорчук снова планирует возглавить клуб из Казахстана

Фото: ФК Чорноморець

UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер "Черноморца" Роман Григорчук планирует снова возглавить клуб из Казахстана.

По информации источника, Григорчук ведет переговоры с "Актобе". Это не первый раз, когда Григорчук может возглавлять клуб из Казахстана. С 2018 по 2019 год украинский тренер вместе с "Астаной" выиграли чемпионат и суперкубок страны.

Напоминаем, Григорчук тренировал "Черноморец" с 2021 года.

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Роман Григорчук
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Источник:
Динамоманія
Комментарии
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kukarekin (Одесса)
26.11.2023 в 15:47
До 60 не випускають. Його мобілізують
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Комментарии 2
kukarekin (Одесса)
26.11.2023 в 15:47
До 60 не випускають. Його мобілізують
Ответить
0
0
terber (ternopil)
26.11.2023 в 15:38
засцяв сидіти під обстрілами і серенами
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