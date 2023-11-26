Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
УПЛ сообщила о переносе матча Александрия – Оболонь, однако впоследствии удалила публикацию
Поединок вовремя не начался из-за непогоды
скриншот
Сегодня, в 15:00, должен был начаться матч 15 тура чемпионата Украины между "Александрией" и "Оболонью". Однако из-за непогоды в Кировоградской области начало встречи было отложено.
Впоследствии ТаТоТаке сообщили, что команды договорились о переносе поединка. В ходе трансляции появилось подтверждение этой информации, а затем Украинская Премьер-лига в своем официальном телеграмм-канале опубликовала пост об отмене матча. Через несколько минут эта публикация была удалена.
В 15:08 – через минуту после публикации УПЛ – "Оболонь" также сообщила об официальном переносе матча. По состоянию на 15.28 пост удален не был.
Также "пивовары" рассказали в своем телеграмм-канале, что работники стадиона "Ника" пытаются привести поле в строй для проведения матча.
Популярное сейчас
- "Разве это тренер?": Сабо раскритиковал наставника Зари и предложил своего кандидата
- Претенденты на УПЛ и понижение. В Первой лиге состоялось разделение команд на классы
- Зинченко - лучший в матче с Брентфордом, рекорд Холанда и фиаско Зари. Главные новости за 25 ноября
- Шахтер - Полесье. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Памела Андерсон отдыхает. Жена футболиста сборной Украины опубликовала серию откровенных фото в бикини. ФОТО
- Красотка дня. Яркая вторая половинка одного из лидеров сборной Украины. ФОТО