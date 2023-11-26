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УПЛ сообщила о переносе матча Александрия – Оболонь, однако впоследствии удалила публикацию

Премьер-лига

Поединок вовремя не начался из-за непогоды

УПЛ сообщила о переносе матча Александрия – Оболонь, однако впоследствии удалила публикацию

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Новина українською

Сегодня, в 15:00, должен был начаться матч 15 тура чемпионата Украины между "Александрией" и "Оболонью". Однако из-за непогоды в Кировоградской области начало встречи было отложено.

Впоследствии ТаТоТаке сообщили, что команды договорились о переносе поединка. В ходе трансляции появилось подтверждение этой информации, а затем Украинская Премьер-лига в своем официальном телеграмм-канале опубликовала пост об отмене матча. Через несколько минут эта публикация была удалена.

В 15:08 – через минуту после публикации УПЛ – "Оболонь" также сообщила об официальном переносе матча. По состоянию на 15.28 пост удален не был.

Также "пивовары" рассказали в своем телеграмм-канале, что работники стадиона "Ника" пытаются привести поле в строй для проведения матча.

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ФК Александрия Оболонь (Киев)
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