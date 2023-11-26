Премьер-лига
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На следующей неделе ряд тренеров займутся продлением лицензии
Кто именно продолжит лицензирование
uaf.ua
Двадцать седьмого и двадцать восьмого ноября тренеры УПЛ и Первой лиги соберутся в центре лицензирования УАФ, чтобы продлить лицензии УЕФА.
Среди специалистов, которые займутся продлением тренерской лицензии категории А есть Ярослав Вишняк "Колос", Валерий Иващенко "Оболонь", Виталий Костышин "Подолье", Олег Красноперов "Мариуполь", Андрей Мельничук "Буковина", Владимир Микитин "Металлург" и Алексей Городов "Прикарпатье".
Напомним, лицензию следует продлевать каждые три года.
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