На следующей неделе ряд тренеров займутся продлением лицензии

Двадцать седьмого и двадцать восьмого ноября тренеры УПЛ и Первой лиги соберутся в центре лицензирования УАФ, чтобы продлить лицензии УЕФА.

Среди специалистов, которые займутся продлением тренерской лицензии категории А есть Ярослав Вишняк "Колос", Валерий Иващенко "Оболонь", Виталий Костышин "Подолье", Олег Красноперов "Мариуполь", Андрей Мельничук "Буковина", Владимир Микитин "Металлург" и Алексей Городов "Прикарпатье".

Напомним, лицензию следует продлевать каждые три года.