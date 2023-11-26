Президент Вереса: Шахтер пообещал поделиться премиальными с еврокубков, но денег мы не получили

Президент "Вереса" Иван Надеин рассказал, что участники еврокубков от Украины пообещали поделиться премиальными от УЕФА, однако денег ровенчане так и не получили.

“Команды с еврокубков не поделилась премиальными. Никто. Действительно обещали. Но, я так понимаю, больше обещал “Шахтер” и декларировал. Денег мы не получили, отчет тоже. Для "Шахтера" это немного странно, потому что, например, телеканалы "Футбол" во время войны до копейки выполнили свои обязательства.

Поэтому я почему-то надеюсь, что "Шахтер", если дал слово, то его сдержит. В футболе по-другому нельзя. Наверное, можно будет задать вопрос на следующей встрече. Ну, дайте тогда отчет. Такая позиция была. Где он сейчас – не знаю”, - сказал Надеин.