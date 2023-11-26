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Президент Вереса: Шахтер пообещал поделиться премиальными с еврокубков, но денег мы не получили

Премьер-лига

Отчетов также "горняки" не предоставили

Президент Вереса: Шахтер пообещал поделиться премиальными с еврокубков, но денег мы не получили

Скриншот: канал Вересу на YouTube

Новина українською

Президент "Вереса" Иван Надеин рассказал, что участники еврокубков от Украины пообещали поделиться премиальными от УЕФА, однако денег ровенчане так и не получили.

“Команды с еврокубков не поделилась премиальными. Никто. Действительно обещали. Но, я так понимаю, больше обещал “Шахтер” и декларировал. Денег мы не получили, отчет тоже. Для "Шахтера" это немного странно, потому что, например, телеканалы "Футбол" во время войны до копейки выполнили свои обязательства.

Поэтому я почему-то надеюсь, что "Шахтер", если дал слово, то его сдержит. В футболе по-другому нельзя. Наверное, можно будет задать вопрос на следующей встрече. Ну, дайте тогда отчет. Такая позиция была. Где он сейчас – не знаю”, - сказал Надеин.

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Источник:
VERESTV
Комментарии
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Kondor (Веселе)
26.11.2023 в 15:53
Никакущее Динамо и ведет в счете!?!?!?
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Комментарии 2
Kondor (Веселе)
26.11.2023 в 15:53
Никакущее Динамо и ведет в счете!?!?!?
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Kondor (Веселе)
26.11.2023 в 15:51
На дурака расчитывали?
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