Виталий Пономарев о матче с Динамо: Это одна из худших игр Руха

Тренер "Руха" Виталий Пономарев пообщался со СМИ после матча с "Динамо". Слова тренера передает корреспондент UA-Футбол Владислав Личик.

- Сегодня мы недовольны ни результатом, ни качеством игры, которую продемонстрировала команда. Это один из худших матчей "Руха" в этом чемпионате. Будем анализировать и исправлять ошибки. Те голы, которые мы пропустили - это ошибки, через которые наши футболисты должны пройти.

Мы требуем от них, чтобы они через короткий пас выходили в атаку. Нам надо пройти через эти ошибки.

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- Вы говорили с голкипером Геретой, почему он так играл в эпизодах, когда ошибся?

- Мы требуем так играть. Вратарь во время игры сам принимает решения, какие сыграть лучше. Но на тренировках мы акцентируем, что надо играть ногами - этого требует современный футбол. Он ошибся в простой ситуации, но ругать его никто не будет. Это была просто ошибка.

- Вынужденная замена Эдсона насколько повлияла на игру?

- Я не думаю, что повлияла существенно на игру. Не понравилось мне то, что мы после двух пропущенных мячей, обусловленных нашими ошибками, психологически поникли. Это проблема, потому что надо играть до конца, какой бы результат не был. Мы этому учим ребят. Я не могу говорить, что мы сдались, но не было командной игры, не было целостной игры во втором тайме.

- Сегодня был последний матч первого круга. Сделайте его экспресс-анализ...

- Мы довольны тем, как команда провела первый круг. Потому что у нас средний возраст команды - 25-21 год. У нас очень молодая команда, которой еще нужно проделать много работы. Мы довольны результатом, у нас были хорошие игры с лидерами чемпионата. Но были и не очень хорошие матчи. Не хватает стабильности, но это приходит через труд. Я убежден в том, что если мы сохраним команду - то это будет конкурентоспособная команда, которая будет бороться за высокие места.

Напомним, "Рух" уступил "Динамо" со счетом 0:2.